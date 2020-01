Tratamiento a drogadictos, acuerdo entre Gobierno y alcaldes

Durante más de tres horas se reunió el miércoles el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, con 30 alcaldes de ciudades capitales, afiliados a Asocapitales, a quienes les dio a conocer la Política de Seguridad Ciudadana y Convivencia del gobierno Duque.



Trujillo, en compañía del comandante de las Fuerzas Militares, el general Fernando Navarro, y el director de la Policía Nacional, el general Óscar Atehortúa, expuso ante los mandatarios locales los alcances de dicha iniciativa de seguridad.

El funcionario señaló ante los alcaldes que la Política se basa en “la profesionalización del servicio de vigilancia de la Policía, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación criminal para la anticipación e irrupción del delito, la necesidad de tener más policías en las calles al servicio de la vigilancia y la seguridad ciudadana”, puntualizó.



El ministro resaltó que el apoyo de los mandatarios locales para la implementación de esta política será clave para disminuir los delitos considerados de alto impacto que afectan al ciudadano del común, como los homicidios y el hurto en todas sus modalidades, especialmente el hurto a personas y el robo de celulares.



De igual forma, Trujillo aseguró que la implementación de este nuevo modelo permitirá acabar con las llamadas ‘zonas de miedo’, y garantizar “espacios públicos ordenados y seguros”.



En respuesta, los alcaldes se sintieron identificados con la necesidad de incrementar el número de uniformados en las calles, y de replantear los llamados cuadrantes para que el servicio de los uniformados esté más acorde a las necesidades reales de una zona o sector.



El Gobierno se ha comprometido a incrementar cada año el pie de fuerza de la Policía con 8.500 uniformados, que serán asignados a las labores de vigilancia y reacción en las calles, lo que representa mayor inversión presupuestal.



A la vez, los alcaldes resaltaron la inclusión de modelos para la convivencia y seguridad de los pueblos indígenas, así como los programas étnicos de formación policial, “en los que se logrará un trabajo muy cercano y de corresponsabilidad con las autoridades indígenas en pro de la seguridad ciudadana”, puntualizó Trujillo.

Consumo de drogas

Uno de los puntos trascendentales de la Política de Seguridad es que se facilitara, tal y como la Corte Constitucional lo ha pedido en sus pronunciamientos, el tratamiento a los consumidores de drogas desde una perspectiva de salud mental y pública.



En dicha política se argumentó que algunos homicidios y hurtos van ligados al consumo de sustancias psicoactivas.



De hecho, el microtráfico es el gran detonante de la inseguridad en determinados sectores por el expendio y comercialización de la droga y las llamadas fronteras invisibles y luchas territoriales.



Frente a este asunto, el alcalde de Cali y presidente de Asocapitales, Jorge Iván Ospina, señaló que los mandatarios locales recibían con agrado la propuesta de tratar el consumo de drogas como un tema de salud.



“Nos demandará a cada uno de nosotros (los alcaldes) el diseño de políticas integrales para la atención del farmacodependiente, de constituir verdaderos centros de atención integral a quien se encuentra en las drogas y a tratar de retirar al farmacodependiente de las bandas criminales”, afirmó Ospina.



En varias ciudades se han implementado programas de atención a los consumidores de sustancias psicoactivas, que en la mayoría de los casos no dieron resultado por falta de presupuesto e infraestructura.



De igual forma, los alcaldes le plantearon al ministro de Defensa la necesidad de sancionar drásticamente –con penas y cárcel– a las personas y redes criminales que instrumentalizan a los jóvenes para la comisión de hechos delictivos.



Y plantearon la urgencia de brindar soluciones al hacinamiento que se registra en las cárceles, estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía.

Ospina dijo que consideran que la solución no está en que los alcaldes manden a construir más cárceles pues sus recursos son precarios, tienen limitaciones grandes, “por lo que se propone una gran agenda nacional que cuente con recursos para resolver el problema”.



El presidente de Asocapitales dijo que si no se soluciona el problema del hacinamiento, este se convertirá en un factor que contribuirá con la inseguridad y los hechos de violencia en el territorio nacional.



Asimismo, señaló que es oportuna la presentación de esta política porque les permite a los mandatarios locales incluirla en sus programas de desarrollo, que hasta ahora están en ejecución.



Para darle seguimiento a la implementación de la Política de Seguridad, uno de los alcaldes de Asocapitales será designado para integrar el Consejo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, creado dentro de dicha iniciativa y que encabeza el presidente Iván Duque.

