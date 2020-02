Sistema de pensiones debe asumir riesgos laborales de independientes

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia estableció que los riesgos asociados al trabajo informal -como la muerte o enfermedad por causas laborales- deben ser asumidos por el Sistema General de Pensiones.



El alto tribunal determinó que esos riesgos se cargarán a dicho sistema cuando la afiliación a riesgos laborales no sea obligatoria, y cuando la persona esté afiliada en todo caso a un fondo de pensiones, sea público o privado.

La Corte hizo esas afirmaciones al resolver una demanda laboral que presentó una mujer contra Porvenir S.A. con el fin de que se le reconociera la pensión de sobreviviente por el fallecimiento de su esposo, quien era conductor de un taxi y murió por un hecho asociado a su trabajo en el 2005. Para esa fecha los trabajadores independientes no tenían la obligación de afiliarse a un sistema de riesgos laborales, ya que era voluntario.



El hombre estuvo afiliado inicialmente al Fondo de Pensiones y Cesantías Santander hasta mayo de 1999, como trabajador dependiente. Luego, el 9 de diciembre del 2003 se trasladó a Porvenir S.A, en donde cotizó hasta noviembre del 2004. A partir de esa fecha comenzó a trabajar como independiente hasta el 2 de septiembre del 2005, cuando murió.



El taxista fue asesinado al ser asaltado en su taxi. Cuando su esposa acudió ante Porvenir para pedir la pensión de sobreviviente, el fondo privado se lo negó con el argumento de que la muerte había sido por un accidente de trabajo y, por lo tanto, quien debía pagarle era la aseguradora de riesgos profesionales.

Sin embargo, la esposa aseguró que como él era independiente no estaba en la obligación de vincularse al sistema general de riesgos profesionales, pues en estos casos la afiliación es voluntaria.



Porvenir se opuso y dijo que si bien la afiliación al sistema general de riesgos profesionales es voluntaria para los que trabajan de forma independiente, esto no se traducía en que los riesgos los debiera asumir el sistema general de pensiones.



Pero la Sala Laboral de la Corte no le dio la razón a Porvenir y aseguró justamente que, cuando un independiente no está afiliado a ese sistema de riesgos laborales, el sistema general de pensiones sí debe hacerse cargo de él por los riesgos que sufra asociados a su trabajo.



La Corte dijo que la Constitución protege el trabajo en todas sus modalidades, y que la seguridad social se fundamental "en el amparo universal de las personas, independientemente de las fórmulas de contratación del trabajo". Esto significa que los trabajadores independientes e informales deben ser protegidos por sus actividades cotidianas.



El alto tribunal asegura, además, que su decisión no afecta de forma alguna la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones ni da pie al reconocimiento de prestaciones sin que haya una cotización, "sino que simplemente reconocen las realidades especiales de ciertas formas de trabajo, que deben encontrar una cobertura integral de la seguridad social".



En el caso del taxista, además, la Corte aseguró que aunque él cotizó hasta noviembre del 2004 en Porvenir, no perdió la afiliación ya que dicha garantía no se pierde por dejar de cotizar durante uno o varios periodos. Además, tampoco existe una constancia de que él se haya trasladado a otro fondo.



En conclusión, la Corte aseguró que un trabajador independiente, no obligado a afiliarse a una ARL, que realiza actividades laborales en circunstancias plenamente autónomas, no vinculadas con un empleador o un contratista, como es el caso de los trabajadores informales o que laboran por su propia cuenta y riesgo, "no podía ser encuadrado dentro del sistema de riesgos laborales y sí debía recibir una cobertura integral de sus contingencia por el sistema general de pensiones", aseguró el fallo.



