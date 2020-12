'Yo apelo': el libro de Andrés Felipe Arias sobre su caso

Ha pasado más de una década desde que se conocieron las denuncias sobre irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro, que causaron la apertura de un proceso jurídico contra el entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.

A mediados de 2014, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró a Arias como responsable de dos delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, y le dictó una condena de 17 años de cárcel. Por tratarse de una sentencia de única instancia, en 2020 el exministro se convirtió en el primer aforado en tener la posibilidad de impugnar la decisión condenatoria de la que fue objeto, recurso que se convirtió en la pieza central de Yo apelo, libro que salió a la luz en noviembre de este año.



Se trata de una obra de 306 páginas, en las que se argumenta por qué su condena debe tener una segunda instancia y las razones para que, tras esa revisión, se profiera una sentencia absolutoria a favor de Arias.



Con un epígrafe que cita una canción de Freddie Mercury —I’ve done my sentence, but committed no crime (he cumplido mi condena, pero no cometí ningún delito)—, el libro, en palabras del propio Andrés Felipe Arias, tiene una “significancia académica”, más allá de lo que representa su caso.



Esto, explica el exministro en el prólogo de la obra, “no solo porque corresponde a la primera apelación de una sentencia que otrora se consideró grabada en piedra, inapelable e inexpugnable, sino porque también deja en evidencia un descomunal cúmulo de yerros técnicos, conceptuales y probatorios que cualquier estudiante de derecho, especialmente aquel que se inclina por la rama penal, debería conocer para tomar consciencia de lo que no debe hacer cuando ostente la dignidad y el honor de fungir como fallador judicial”.



El libro está dividido en tres secciones. La primera –que es la única escrita por Arias– es justamente el mencionado prólogo: una presentación de una página en la que, entre otras cosas, este economista antioqueño de 47 años deja en claro que el contenido de la obra es eminentemente jurídico y penal, y que luego habrá tiempo para contar la historia en primera persona.



La segunda parte es la carta que un grupo de ciudadanos radicó el 25 de febrero de 2020 ante la Corte Constitucional, mientras en ese alto tribunal surtía su curso la tutela que, finalmente, le reconoció a Arias el derecho a apelar la sentencia que la Corte Suprema de Justicia profirió en su contra.



En esa misiva se hace un paralelo del proceso del exministro de Agricultura con el caso del capitán del Ejército francés Alfred Dreyfus, quien en 1894 fue condenado a cadena perpetua por un delito que no cometió, hasta que en 1910 se ordenó reabrir el caso y, dos años después, la Corte Suprema de Apelaciones lo absolvió de todos los delitos y lo reintegró a las fuerzas militares.



Las siguientes 299 páginas corresponden al texto completo de la apelación que los abogados de Arias (Jorge Aníbal Gómez, Clara Patricia Gómez y Carlos Andrés Gómez) presentaron ante la sala que fue conformada en la Corte Suprema para evaluar la impugnación de su condena, la cual es calificada por el ex alto funcionario como “injusta y plagada de anomalías”.



En esa impugnación, la defensa de Andrés Felipe Arias hace serios cuestionamientos a los magistrados de la Sala Penal encargados de emitir la sentencia contra el exministro. Además, se analizan en profundidad, y por separado, los dos delitos que le fueron imputados.

De acuerdo con la impugnación, la sentencia contra Arias contiene “falencias”. Entre estas, resalta el documento, que “se le condena por celebración indebida de contratos y peculado solamente en relación con once grupos empresariales; sin embargo, no se hizo ningún reproche al actuar del exministro frente a los demás beneficiarios que estuvieron cobijados por los mismos términos de referencia, que para la sentencia son perversos”.



Otro de los puntos que se mencionan es que aunque la Fiscalía formuló la acusación contra al ex alto funcionario como ‘autor’ de las conductas punibles, la Corte varió esa categoría y lo condenó como ‘coautor’, pero “sin concretar con quién o quiénes unió voluntades para la comisión de los delitos”.

Además, aseguran los abogados en la impugnación, hubo vulneraciones al debido proceso, concretamente al derecho de defensa, al desconocer el postulado de la congruencia entre la acusación y la sentencia. También dicen que esa congruencia se violó con el aumento de pena previsto en la Ley 890 de 2004, pues este agravante no fue deducido por la Fiscalía en la acusación.



A estos elementos se suma lo que los apoderados califican como “una evidente discriminación contra el exministro Arias”. De acuerdo con la impugnación, desde 1993 hasta cuando este economista asumió como jefe de cartera, el Ministerio de Agricultura celebró “132 convenios iguales a los que se le reprocharon a éste, sin que a ninguno otro de los ministros que los tramitaron o suscribieron se les hiciera el más mínimo reproche”.

La tercera sección de Yo apelo (la impugnación) hace un análisis de estos y otros aspectos, y concluye con la petición de revocar la sentencia condenatoria contra Arias y que sea absuelto y puesto en libertad. O, en caso de que tras la revisión siga siendo hallado responsable, le solicitan a la Corte Suprema modificar el monto de la pena.



Mientras el libro está por completar dos meses de su publicación, en el alto tribunal la revisión sigue en el despacho del magistrado Gerson Chaverra, quien debe presentar una ponencia a los demás magistrados de la sala de revisión (Fabio Ospitia y la conjuez Whanda Fernández).



Al tribunal llegaron los conceptos de la Procuraduría y la Fiscalía que pidieron confirmar la condena. Sin embargo, la Procuraduría dijo que se debe revisar el monto de la sentencia. El Ministerio de Agricultura, como víctima, expresó que el exministro Arias no incurrió en delitos.



