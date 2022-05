Este sábado, el influencer paisa Yeferson Cossio reveló que votará por el candidato presidencial Rodolfo Hernández. El joven se suma a algunas celebridades colombianas que han empezado a hacer pública su intención de voto en la primera vuelta de la jornada electoral que elegirá al sucesor del presidente Iván Duque Márquez.



De acuerdo con Cossio, desde el año pasado el candidato por el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción buscó el apoyo del influencer; sin embargo, el paisa no estaba convencido. Después de la insistencia del exalcalde de Bucaramanga, el joven aceptó escuchar sus propuestas y le dio su voto de confianza.

Así lo reveló el influencer en una entrevista con 'Dímelo King', en la que también aprovechó para compartir su preocupación por la situación que afronta el país en materia económica y política.



Cuando le preguntaron si tenía alguna preferencia por algún candidato, Cossio respondió: "Rodolfo". Luego, empezó a explicar el porqué de su decisión de votar por el exalcalde de Bucaramanga.



“No voy a decir que todos para no meterme en problemas, pero la mayoría de candidatos me contactaron por la cantidad de gente que uno puede atraer y todos llegaron a ofrecerme plata”, añadió el generador de contenido.

LA HONESTIDAD NO TIENE PRECIO.



Gracias @YefersonCossio a usted, a su familia y a todo su equipo de trabajo por el apoyo 🫶🏻🇨🇴#RodolfoHernandez #RodolfoPresidente #LigaAnticorrupcion #Elecciones2022 pic.twitter.com/P3ylf5wnII — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 28, 2022

“El único que no me ofreció plata fue Rodolfo. El único que me dijo 'Vea, siéntese y escuche mis propuestas. Tengo esto'. Él primero fue a mi casa, después yo fui a Bucaramanga a la casa de él y las propuestas son muy buenas”, agregó Cossio a su explicación.



Sin embargo, después de esas reuniones no sellaron algún acuerdo. De hecho, el influencer se llegó a cuestionar si de verdad valía la pena llegar a unirse con el candidato debido a las múltiples amenazas que dijo recibir posterior a los encuentros.



Luego de que se diera a conocer la entrevista en la que Cossio confirmó su voto por el ingeniero y candidato presidencial Rodolfo Hernández, este compartió una parte del video en su cuenta de Twitter y agradeció el apoyo que recibió de parte del antioqueño.



“La honestidad no tiene precio. Gracias @YefersonCossio a usted, a su familia y a todo su equipo de trabajo por el apoyo”, expresó Hernández.



