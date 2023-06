Hace dos semanas el mundo recibía con alegría la noticia de que cuatro niños - que estuvieron perdidos en la selva por 39 días - habían sido encontrados con vida.



Lesly, de 13 años, Soleiny, de 9; Tien Noriel, de 5 y Cristin, de un año, unieron a Colombia y a el mundo en oración y buenos deseos para ubicarlos y reunirlos con su familia.



La búsqueda de los menores recibió el nombre de operación Esperanza y estuvo liderada por cerca de 150 hombres del comando de operaciones especiales Ccoes, de las Fuerzas Militares.



Estos hombres son los mejores Comandos, entrenados en condiciones estremas, que se encargan de ejecutar las llamadas operaciones de alto valor contra los delincuentes más peligrosos del país.



Al grupo de uniformados se unieron indígenas de diferentes partes de Colombia, cerca de 70, que con sus conocimientos del territorio y sabiduria tradicional fueron pieza fundamental para lograr la victoria de la Operación Esperanza.



Estos grupos estaban apoyados por cinco binomios - guía canino - que se especializan, en este caso, en la búsqueda de personas desaparecidas.

Wilson estuvo con los niños

Bajo el lema de "un comando no abandona a otro comando" continúa su búsqueda. Foto: Twitter: @FuerzasMilCol

Entre los binomios se encontraban el soldado profesional Cristian David Cuaran Lara y un pastor belga de nombre Wilson, de dos años de edad.



Los dos estuvieron desde un principio en la búsqueda de los niños, aproximadamente desde el 7 de mayo, y fueron fundamentales en la labor de rastreo que permitió ir identificando y ubicando lo que los niños iban dejando en la selva.



Rastros como huellas, la moña de la niña, frutas mordidas y otros elementos que avivaron la esperanza de encontrar a los hermanitos.



En medio de las labores de busqueda Wilson se perdió a finales de mayo, y todo indica que estuvo varios días con los niños en la selva.



Así quedó en claro, tras los dibujos que pintaron Lesly y Soleiny en que lo retratan, y agradecen su compañía.

Primeros dibujos de los niños al perro wilson Foto: Fuerzas Militares

Con sensores de calor buscan a Wilson

Tras la euforia de encontrar a los menores (9 de junio) el país insistía en conocer la suerte de Wilson, ¿dónde está Wilson?, ¿encontraron a Wilson?, son las preguntas que se hacen de manera insisntente.



EL TIEMPO consultó con una fuente de las Fuerzas Militares que aseguró, "cada día que pasa se van desvaneciendo las esperanzas de encontrar a nuestro canino con vida".



De igual forma, el uniformado señaló que el soldado profesional Cuaran permanece en la selva en la búsqueda - dos semanas después de rescatar a los menores- con unos 30 Comandos, "pero a la fecha, en todos estos días no se ha encontrado un solo rastro de Wilson", puntualizó.



Gauren no se resigna a que Wilson no aparezca, han compartido casi un año juntos. "son lanzas", destacó el oficial.



En esa línea, aseguró a este diario que han utilizado hasta aviones plataforma, "con sensores infrarojos que detectan el calor - personas, animales - pero hasta ahora no ha habido un resultado positivo que permita establecer que Wilson sigue vivo".

Wilson se encuentra perdido en la selva. Foto: Fuerzas Militares

Condecorarán a Drugia, la mamá de Wilson

La fuente dijo, que la busqueda se podrá mantener por unos días, "pero guardando las proporciones hay que ser realistas y de no haber resultados se tendrá que suspender, es un esfuerzo muy grande de hombres y de recursos", afirmó.



Dijo que aunque "a un compañero no se abandona", tras analizar la situación, reiteró que "hay que ser realistas, y los Comandos merecen un descanso y estar con sus familias".



De hecho, indicó que se planea diseñar un busto en memoria Wilson, el cual no se ha decidido dónde será ubicado y que se trazó una línea cronológica con la que se ubicó a la mamá de Wilson - es de una camada de cuatro caninos - .



La canina es Drugia, ella en representación de Wilson iba a ser condecorada hoy en un evento que se tenía previsto desarrollar en la Casa de Nariño, junto a los militares, indígenas y funcionarios que participaron la busqueda de los cuatro niños, el evento fue aplazado por temas de agenda del presidente Gustavo Petro.



La próxima semana, "de no ser encontrado Wilson, la busqueda será suspendida", aseguró la fuente.



