La ilusión de hallar a Wilson se acabó. La búsqueda del perrito que fue un héroe en la búsqueda de los niños que se accidentaron en una avioneta en la selva amazónica, entre el Caquetá y el Guaviare, finalizó hace unos días. Incluso, su fiel guía Cristian David Lara dejó el llamado ‘infierno verde’ y está en unos días de recuperación antes de retornar a sus labores con el Ejército Nacional.

El perrito Wilson, un pastor belga malinois, fue una figura clave en la Operación Esperanza, que se centró en el hallazgo de los niños desaparecidos en la selva, quienes fueron encontrados el pasado 9 de junio tras 40 días perdidos en la espesa selva de la Amazonia.

La propia Lesly, la mayor de los hermanos que sobrevivieron milagrosamente en la selva, fue quien a través de dibujos contó que estuvieron acompañados en algún momento por Wilson. Un conmovedor trazo del perrito cuando fue trasladada al Hospital Militar llamó la atención de los colombianos, quienes desde entonces lo consideran como un héroe.

Dibujo de Lesly sobre el perro Wilson Foto: Fuerzas Militares

Tras el hallazgo de los niños, en el Ejército Nacional se mantuvo la esperanza de hallar a Wilson en la selva, con la ilusión de que otro milagro ocurriera y por semanas un grupo de comandos permaneció en la búsqueda del animal.



Sin embargo, el general Pedro Sánchez, Comandante de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Militares de Colombia, había adelantado que veía complicada la aparición de Wilson y que “era improbable” que apareciera.

A Wilson, incluso, le han rendido varios homenajes. En una ceremonia en la cual el presidente Gustavo Petro condecoró a los comando del Ejército e indígenas que participaron en el rescate de los niños, la madre del can, Drugia, recibió una reconocimiento simbólico.



Y en las celebraciones de San Pedro, en Ibagué, una carroza de Wilson (dos años) fue aplaudida por los miles de visitantes a estas fiestas.

Debido al largo tiempo que ha pasado el canino solo en la selva y las múltiples amenazas de la naturaleza, el ejército señaló que es poco probable que Wilson siga vivo. Foto: Fuerza

Los perros a los que confundieron con Wilson



Sobre Wilson se tejieron varias historias en las cuales supuestamente había aparecido en el Caquetá y en el Huila; no obstante, el Ejército Nacional aclaró que no se trataba del perrito.



La última fue el pasado fin de semana, cuando los rumores en redes sociales empezaron a señalar erróneamente que Wilson estaba en Caquetá.



“Ante la nueva información que circuló de manera extraoficial en diferentes redes sociales y grupos de mensajería instantánea, sobre el hallazgo del canino Wilson, el Comando General de las Fuerzas Militares informa que no se trata del perrito extraviado durante en la Operación Esperanza”, señaló en un comunicado el Ejército.

Wilson comenzó su entrenamiento a los 5 meses y ya con 2 años participó en la Operación Esperanza. Foto: @Ingenieros_EJC y Fuerzas Militares

Las historias sobre su supuesta aparición resultaban particulares, pues el animal habría caminado 400 kilómetros y atravesado la inmensa serranía del Chiribiquete, ríos e incluso comunidades, situación que el Ejército calificó de improbable.



“Agradecemos el interés y el cariño del pueblo colombiano y de la población civil albergando la esperanza y manteniendo la fe intacta de que se tratara de nuestro Comando de cuatro patas a quien siempre llevaremos en el corazón por su invaluable trabajo”, informaron desde el Ejército.

¿Qué ha pasado con los niños?

En tanto, los niños que fueron trasladados desde el 9 de junio al Hospital Militar fueron dados de alta el pasado 14 de julio tras más de un mes en proceso de recuperación, pues su debilidad era impactante.



Lesly, Soleiny, Tien Noriel y Cristin estaban desnutridos y deshidratados tras sufrir 40 días en la selva. Además de la atención médica, los menores recibieron apoyo emocional para sobrepasar todas las difíciles condiciones que atravesaron, entre ellas el deceso de su madre, Magdalena, en el accidente aéreo.

Niños rescatados en la selva. Foto: Ejército y Néstro Gómez. EL TIEMPO

EL TIEMPO conoció que los niños seguirán bajo vigilancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mientras se verifica y se define quién va a quedar con la custodia de los menores.



También se estableció que los abuelos por línea materna pidieron la custodia de los menores, aludiendo que Manuel Ranoque, papá de dos de los niños y pareja de Magdalena, tiene varias denuncias por violencia intrafamiliar.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

