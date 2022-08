WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en Colombia y en muchos países del mundo, cerca del 70 por ciento de las comunicaciones personales y de negocios se adelantan a través de la misma.



Esta situación es aprovechada por los delincuentes y hackers para hurtar sus datos y acceder a la información que almacena en sus teléfonos inteligentes, advierten desde la Policía Nacional. ¿Pero, cómo lo hacen?



No responda mensajes que le pidan información sin verificar el usuario. Foto: Pantallazo archivo personal

"El soporte técnico de WhatsApp informa: su cuenta de WhatsApp ha sido solicitada en un nuevo dispositivo móvil, para confirmar que fue usted quien realizó la operación, diga * SI * si su respuesta es negativa debe ser * NO *, si no recibe una pronta respuesta, su cuenta de WhatsApp se eliminará por su seguridad y la de otros usuarios. Para mas información contáctenos".



El intento de robo de su información personal inicia cuando a su número de celular asociado a su cuenta de WhatsApp llega el anterior mensaje. La foto del usuario es el icono de la aplicación y el usuario un número supuestamente de Estados Unidos.



Si usted se demora en contestar - jamás debe hacerlo asegura la Policía - puede recibir otro mensaje: "¡Confirme identidad sin o fue usted quién inició sesión!", en negrillas y signo de exclamación.



De acuerdo con la Policía - a través del Centro Cibernético y el Ciber Gaula - esta es una modalidad que están usando los delincuentes para hurtar sus datos, "si responde puede estar dando acceso a que le instalen un software malo que robará su información de seguridad, recuerde que hoy, a través de los teléfonos inteligentes hacemos hasta nuestras vueltas bancarias", señaló un investigador de ciberdelitos de la Policía.



Frente a este tipo de mensajes, indica la Policía, lo mejor es bloquear estos números y hacer caso omiso a este tipo de mensajes.

Cuidado con los ofrecimientos de trabajo y créditos:

Desconfíe de ofertas laborales o de créditos. Foto: Pantallazo archivo personal

De igual forma, las autoridades alertaron sobre el incremento de mensajes que llegan a WhatsApp ofreciendo créditos y oportunidades laborales, "esa nunca será la línea oficial de buscar personal o de ofrecer, los bancos, créditos de ningún tipo, desconfíe de inmediato de este tipo de mensajes", aseguró el investigador.



"Reclutamiento urgente de trabajadores colombianos, siempre que tenga un teléfono móvil o una computadora, puede trabajar, con un salario diario de 300.000 a 1 millón, y solo necesita trabajar media hora al día, el trabajo está completo y el salario será ser liquidado de inmediato (Prohibido trabajar menores de edad) Si está interesado, puede comunicarse con el servicio al cliente Conoce más sobre el contenido del trabajo".



Mensajes como este llegan con frecuencia a la aplicación de WhatsApp, con un usuario extranjero, "con un salario diario de 300.000 a 1 millón, y solo necesita trabajar media hora al día, el trabajo".



"La propuesta es muy llamativa para ser real y legal. Si usted los contacta se enfrenta que le pidan alguna consignación para abrir su hoja de vida, o que le pidan sus números de cuenta y exponerse a un robo u estafa", puntualizó el investigador.



Y por último reitera, el investigador de la Policía Nacional, que se debe desconfiar de los ofrecimientos que llegan sobre créditos de libre inversión, sin mayores requisitos porque muy seguramente le van a solicitar información personal, como una cuenta bancaria para "consignar el crédito", y muy seguramente terminaran estafándolo o robándolo.

