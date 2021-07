¿Cuándo un mensaje de WhatsApp sirve como una prueba judicial?

El uso de chats de WhatsApp como prueba judicial cada vez es más frecuente. Sin embargo, existen requisitos para que este material probatorio sea válido ante un juez.



(Lea también: En internet se podrán ver capturas y traslado de personas en el paro)

Los mensajes que se adjunten como prueba no pueden ser alterados, editados o manipulados.



Además, los chats deben ser obtenidos a través de una orden emitida por un juez, y no deben vulnerar el derecho a la intimidad. También deben presentarse en su estado original, no pueden descontextualizados.



(Le puede interesar: Conozca los delitos que tienen pena de cárcel en Colombia)



Respecto a los mensajes de voz, enviados por esta red social, la persona que los use como prueba deberá tener en cuenta las siguientes condiciones:

No puede cortar la extensión de la grabación

El audio debe ser de buena calidad, que permita entender qué está diciendo la persona implicada.

Las pruebas deben ser obtenidas mediante una orden judicial.

(Siga leyendo: ¿Cómo usan las redes sociales grupos narcotraficantes mexicanos?)



Tenga en cuenta que para que se admita un mensaje de texto como prueba judicial un perito debe avalar su autenticidad.



En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia