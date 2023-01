Xiomara García Ramos es una colombiana que solicitó al Gobierno de Estados Unidos, hace dos meses, una visa humanitaria tras tener a su hermana, Natalia García, de 37 años, y su mamá, de 61, con cáncer.



En un carta dirigida al gobierno norteamericano, el 5 de enero, Xiomara expuso su caso pidiendo encarecidamente que se tomara en cuenta su solicitud para ir a cuidar de su hermana, quien falleció hace cuatro días debido a un cáncer de útero y de su mamá, quien enfrenta un cáncer de tiroides desde 2016.



Hoy Xiomara pide que le aprueben la solicitud de visa humanitaria, tal y como sucedió con la familia de Paula Durán, para poder ir a las exequias de su hermana y cuidar de la salud de su mamá quien a causa del Covid 19, sufre de una embolia pulmonar y tiene problemas médicos de artritis y un disco dislocado en su médula espinal.



Según contó en la carta, su madre no habla inglés y para el tratamiento de su hermana, tuvo que comunicarse con los doctores mediante traductor o llamando a Xiomara por teléfono para ella hablara directamente con los profesionales.

Familia de Natalia García Foto: Cortesía

"No planeo quedarme más tiempo de lo que es necesario o lo que el permiso permita mi estancia. Tengo un proceso de emigración en curso y nunca haré nada para dañar ese proceso. No planeo quedarme ilegalmente. Tengo un trabajo estable como contadora en Colombia y no pienso perderlo. Mi jefe está dispuesto a dame el permiso para estar con mi familia y ayudarlos por un tiempo con la condición de volver", dijo Xiomara en su carta al Gobierno de Joe Biden.



En la solicitud de la visa humanitaria dirigida a la oficina de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la entidad respondió que se estaba estudiando el caso y se notificaría la respuesta una vez se tomara una decisión, sin embargo, han pasado ya dos meses y Xiomana aún no tiene razón alguna.



Natalia Arevalo, una influenciadora colombiana residente en Estados Unidos, conoció la historia de Xiomara e hizo un llamado por redes sociales para que se atendiera esta solicitud de visa humanitaria y pudiera despedirse de su hermana humanamente y cuidar de su mamá.



Por su parte, Xiomara le hace un llamado al Gobierno Nacional, a la Cancillería y al Gobierno de EE.UU., para que puedan aprobarle la entrada al país norteamericano y logre reunirse con su familia para darle un último adiós a su hermana.



"Realmente ruego que por favor, por favor, por favor considera mi aplicación. Estaré agradecida por toda la ayuda que puedan brindarme a mí y a mi familia en este tiempo desafiante", dijo.



