Tras la pandemia se han incrementado, especialmente en redes sociales, las ofertas para aplicar a empleos en países como Canadá. Sin embargo los interesados deben tener el máximo cuidado para no ser víctimas de estafas.



Lo primero es sospechar de las ofertas que en apariencia sean demasiado atractivas, que incluyan salarios altos con pocos trámites y requisitos.

Toda oportunidad laboral requiere la realización de trámites ante las autoridades de ese país, los cuales no resultan ser tan sencillos. Propuestas sin mayores requisitos deben prender las alertas sobre una posible estafa. Lo mismo que la exigencia de pagos previos al trámite.



El gobierno de Canadá en sus páginas oficiales cuenta con amplia información sobre requisitos y trámites para trabajar en ese país. En ese sitio web se encuentra información en español y cuenta con canales oficiales para hacer consultas.



Igualmente el interesado puede tener contacto con la delegación diplomática en Bogotá.



El tipo de visado que necesita depende de la razón de su viaje a Canadá. Para más información sobre los distintos tipos de visado, consultar la información detallada en el sitio web del Departamento de Ciudadanía Inmigración y Refugio de Canadá (disponible únicamente en inglés o francés).



Si usted ha viajado a Canadá en los últimos diez (10) años o actualmente posee una visa de no inmigrante válida de los Estados Unidos, y, puede presentar prueba de ello (estampillas de entrada en el pasaporte, prueba de la visa válida) puede acceder al programa CAN y no necesita presentar prueba de respaldo financiero con su solicitud. Sin embargo, los formularios, pagos, datos biométricos y demás documentación soporte será igual al de una solicitud de visa, Para mayor información puede consultar las instrucciones de visa locales (disponibles en la sección de documentación).



Tenga en cuenta que los permisos de trabajo, estudio, visas de tránsito, Supervisa, reemplazos de visa y solicitantes que no dejan biometría no son parte del programa CAN.



En todo caso de ser víctima de una estafa se debe denunciar a las autoridades para que se hagan las investigaciones del caso.

