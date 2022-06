Al menos 82 por ciento de los colombianos han visto alguna vez que roban a alguien en la calle, el 77 por ciento que golpean a alguien en el espacio público, y el 59 por ciento de la gente se siente totalmente insegura en las calles.



Estos son algunos de los datos que revela el 'Estudio de percepción sobre violencias cotidianas', realizado por Cifras y Conceptos y que es presentado este martes por la Universidad del Rosario, durante la conferencia anual ‘Rompiendo los ciclos de las violencias cotidianas’



Este estudio indagó por las dinámicas de violencia cotidiana, diferentes al conflicto armado, y las formas de construcción de paz que pueden hacer frente a estas dinámicas.



El estudio se construyó a partir de 1.712 encuestas, que según Cifras y Conceptos alcanza una representatividad de una población de 13,6 millones de personas.



Como introducción, el director de Cifras y Conceptos, César Cabellero, indicó que durante la realización de las encuestas hubo dos atracos a grupos de encuestadores y debido a la persecución con cuchillos contra un equipo, los encuestadores tuvieron que abandonar la labor.



Posteriormente, el estudio presenta unos datos en los que se le preguntó a las personas si alguna vez en su vida habían visto una serie de conductas violencias, y se concluye que las tres conductas más altas fueron: con el 89 por ciento, haber visto alguna vez que alguien no pueda estudiar por falta de plata; con 87 por ciento, ver que alguien es insultado o lo han gritado en espacios públicos; y el 82 por ciento de la gente ha visto que roban a alguien en la calle.



En esta misma pregunta se encontró, entre otras cosas, que el 77 por ciento ha visto que alguien no pueda acceder a servicios de salud fácilmente, el 76 por ciento ha presenciado que alguien sea discriminado por su orientación sexual o de género, el 71 por ciento que a dos personas con el mismo trabajo les paguen salarios diferentes, y el 68 por ciento que alguien ridiculice o humille a otra persona por sus creencias.



Los lugares donde la gente se siente menos segura

Este estudio también presenta una serie de lugares que las personas habitan frecuentemente y en los qua afirmaron sentirse menos seguras.



Las cinco primeras posiciones del listado las encabezan las calles, con 59 por ciento de la gente que dice sentirse totalmente insegura allí; le sigue el centro de su ciudad con un 56 por ciento, el transporte público con 49 por cineto, los parques (43 por ciento), y lugares de ocio con 33 por ciento.



Frente a lo que las personas creen que explica que una persona se comporte de manera violenta, el 39 por ciento de los encuestados respondió que es por estrés o situaciones dramáticas, el 30 por ciento porque la sociedad no tiene normas ni castigos suficientes; el 30 por ciento dijo que el ser humano es violento por naturaleza, 27 por ciento lo ve como una manera de defenderse en la vida, y 23 por ciento señaló que la violencia es una forma de dominar y controlar a otros.

Además, ante la pregunta de si confía en las instituciones como recurso para la solución de conflictos o violencias, el 61 por ciento de los encuestados dijo que no, y solo el 39 por ciento respondió que sí.



Así mismo, se le preguntó a los encuestados si en los últimos 3 meses había sido víctimas de una serie de conductas, y la mayoría respondió haber sido víctima de altercados en el tráfico vehicular o en el transporte público (27 %), gritos (25%), discusiones con familiares (21 %), discusiones con su pareja (20 %), y violencia psicológica (16 %).



También se indentificaron en menor medida víctimas de discriminación (8 %), acoso laboral (6 %) y acoso sexual (3 %).

Conferencia 'Rompiendo los ciclos de las violencias cotidianas’

El evento de la Universidad del Rosario comenzó con unas palabras de Alejandro Cheyne García, rector de este centro educativo, quien destacó la importancia de reconocer las violencias que se presentan en el país para poder combatirlas.



Stefan Reith, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, destacó que independientemente de quién quede en la Presidencia de la República, es un reto de país mejorar los índices de violencia.



Andrés Mompotes, director general de EL TIEMPO, aliado estratégico de esta conferencia, rescató así mismo la trascendencia de llevar a la mesa de discusión nacional uno de los grandes desafíos para el futuro: cómo resolver el problema de la violencia. Esta habitualmente ha sido enfrentada a través de indicadores macro como el homicidio, el secuestro y la extorsión, dijo Mompotes, quien dijo que si bien esto es importante, también lo es enfrentar la violencia cotidiana que se da en colegios, trabajos, en la calle, que se da a partir de expresiones verables o físicas.



"Es necesario construir una convivencia más efectiva y generar proyectos de país a partir de unas bases sólidas", señaló el director de EL TIEMPO.

Toda expresión de violencia siempre tiene una narrativa que lo justifica, en Colombia hemos creado dichos como 'por algo lo mataron', que nos hacen ver la violencia como aceptable: Maria Elisa Pinto FACEBOOK

La conferencia prosiguió con un panel de discusión moderado por Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas del Rosario sobre las violencias cotidianas, quien le preguntó a María Elisa Pinto, presidenta del consejo directivo de la Fundación Prolongar, cómo se puede hacer para que las personas tomen consciencia sobre sus actos violentos y estos no se normalicen.



"Toda expresión de violencia manifiesta siempre tiene una narrativa que lo justifica, en Colombia hemos creado dichos que explican esto, por ejemplo, 'por algo lo mataron', 'es que dio papaya', o en el caso de las mujeres: 'es que tenía falda, iba sola'. Este tipo de actitudes nos hacen ver la violencia como aceptable", señaló Pinto, quien dijo que todos hemos hecho parte de estas narrativas que justifican la violencia y el primer paso sería reconocerlo.



Seguidamente, María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explicó qué cosas se pueden hacer para construir un 'otro' en el que pueda confiar, más allá de las familias, como un paso para enfrentar la violencia.



"Colombia tiene una experiencia impresionante en hacer la paz, pero no en construir la paz. En esto es importante construir confianza a través del diálogo y de armar agendas comunes", expuso.



Por su parte el historiador Jorge Orlando Melo habló sobre las causas objetivas y culturales de la violencia en Colombia, que vienen desde la conquista española, pero también asentadas en la historia de despojo de tierras del país que hace que las personas busquen medios violentos para proteger su propiedad; también habló de enseñanzas en las casas, como decirle a los hijos "que no se dejen".



Y Julián de Zubiría, cofundador y director del Instituto Alberto Merani, destacó tres acciones sobre cómo cambiar desde la educación esta violencia. Señaló que en los colegios los niños ven 15 materias lo que no les permite una comprensión mayor de las cosas. Señaló que la clase política del país también tiene responsabilidad al arrebatarle a los profesores la esperanza, y que por eso es necesario devolverle la esperanza a los maestros. La tercera acción que destacó es un acuerdo nacional para cambiar el currículo y devolverle la esperanza a los maestros.

