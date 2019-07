¿Qué límites tienen los vigilantes de supermercados en sus controles?

El caso de Angie Ramírez, quien denunció en su cuenta de Twitter que fue tratada como una delincuente en un supermercado de Carulla ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá, el pasado 22 de julio, al ser acusada del hurto de unos polvos para la cara, dejó en tela de juicio la labor que cumple el personal de vigilancia de estos lugares.



Ramírez explicó que le había recomendado unos polvos a una prima, con quien se encontraba, y para comprobar que fueran los mismos sacó los que traía en su cartera y los comparó.

Señala que pagaron los polvos nuevos y en la caja la acusaron de llevar otros en su cartera. Los vigilantes de seguridad, afirma la mujer, no la dejaron explicar la situación y llamaron a la Policía, la cual se la llevó esposada en una patrulla al CAI del sector y después a la URI.



Finalmente, la situación se aclaró, ella quedó en libertad y el supermercado se excusó y afirmó que todo se trató de una confusión.



Angie Ramírez se siente vulnerada en su buen nombre y se cuestiona “¿Quién le dice a todos los que me vieron salir esposada que se trató de una error? ¿En qué campo de concentración entrenan a sus guardias de seguridad para que sean tan inhumanos? ¿Por qué no vieron el video cuando les pedí? ¿A quiénes más les han hecho pasar esta injusticia?”

Aquí les dejo la peor foto de mi vida!! El día 22 de julio del presente año fui denunciada por un guardia de seguridad de @miroseguridad en los establecimientos de @PlaceresCarulla ubicado en la calle 63 en bogota porque sin ninguna prueba me acuso de robo. pic.twitter.com/mXr7p61YzR — Angie (@AngieRamirezM1) 24 de julio de 2019

¿Actuaron conforme a la ley los vigilantes y la Policía?

EL TIEMPO consultó al abogado penalista Francisco Bernate quien señaló que estos cuerpos de seguridad - vigilantes y Policía - tienen las facultades que establece tanto la Constitución Nacional como el Código Nacional de Policía, "imposiciones que permiten que si una persona es sorprendida cometiendo un delito o presuntamente cometiendo un delito, la pueden retener pero con la obligación de ponerla a disposición de la autoridad inmediatamente".



Bernate aseguró que los cuerpos de seguridad privada tienen la potestad de requisar a una persona, pero que solo "pueden hacerlo en la medida en que la persona preste su consentimiento para tal efecto. En el evento en que la persona no esté de acuerdo se acude a la Policía Nacional para que practique la requisa".



El penalista señaló que tan pronto la Policía Nacional recibe a la persona detenida, junto con la respectiva denuncia en la que supuestamente esta persona es sorprendida cometiendo hurto, "no tiene decisión diferente que presentarla ante un fiscal para que se legalice la captura y se tomen las medidas a las que haya lugar", puntualizó.

Francisco Bernate señala que la señora Angie Ramírez plantea que a ella la Policía no le dio la oportunidad de hablar, disculparse, o explicar que los polvos que ella exhibía eran de su propiedad.



"Hay que decir que la defensa no se ejerce ante la Policía Nacional, porque ellos no pueden oír los cargos y tomar una decisión, esa decisión está reservada al fiscal del caso o a los jueces de la República".



El abogado señala que el supermercado "pudo haber hecho una verificación más allá, o tener una actuación más respetuosa de la presunción de inocencia, pudo haber verificado", al señalar que aquí lo que se pone de presente es que estas políticas de cero tolerancia frente al hurto que tienen los centros comerciales a veces producen este tipo de consecuencias.



En concepto de Bernate la Policía actuó acorde a la situación pero el cuerpo de vigilancia del supermercado no, al negarle a la señora la oportunidad de dar una explicación a los hechos.



Para Bernate, la falla esta en que "los centros comerciales y almacenes capacitan a las personas de seguridad y a los funcionarios, y en general tienen una política de judicializar todos estos casos, es decir, que sea el juez el que resuelva si es inocente o culpable. Esto como una forma de disuadir el hurto".



El penalista considera, además, que es una falta de consideración con la administración de justicia, teniendo en cuenta que "se desplazó personal de la Policía y la Fiscalía por un caso de un hurto de algo que no valía 10 mil pesos".

En igual sentido se pronunció el abogado penalista Marlón Díaz, quien calificó la situación como "un irrespeto al principio constitucional de la buena fe. La buena fe se presume y aquí lo que hicieron los vigilantes fue lo contrario, presumir la mala fe de la cliente y no le permitieron dar ninguna explicación y procedieron a capturarla en una presunta flagrancia, que luego el mismo almacén al revisar los videos y facturas consideró o se dio cuenta que había un error, respecto a la captura de esta persona".



El abogado dijo que los vigilantes tienen como función proteger el patrimonio económico, en este caso de un almacén de cadena, y su actuación va a verificar que no sea objeto de delitos como el hurto, pero para ello lo que pueden hacer es tomar las medidas de seguridad necesarias, a través de sistemas de videovigilancia donde se corrobora lo que puede verse.

"Pero en muchos almacenes lo que hacen es que si detectan a una persona que está robando un artículo, esperan que salga, que cruce la puerta para que el delito esté consumado. Pero en este caso eso no corresponde a la realidad, porque la señora nunca salió, y eso se quedaría en una tentativa", señaló.



Díaz afirmó que "como públicamente lo admitió el almacén, incurrieron en un error, nunca hubo ningún tipo de delito, por lo tanto es irregular todo el procedimiento, se trata de una captura ilegal que podría tener consecuencias".



JUSTICIA

