Víctimas en Bogotá lanzan S.O.S. por su situación en la cuarentena

Muchos anuncios y poca ayuda. Ese es el diagnóstico que varias organizaciones de víctimas de Bogotá presentaron en los últimos días a través de una carta abierta dirigida a la Alta Consejería para las Víctimas de Bogotá y a la dirección territorial de la Unidad para la Atención Integral de las Víctimas en la capital.



Señalan que pese a que desde el inicio de la cuarentena la alcaldesa, Claudia López, y el presidente, Iván Duque, anunciaron “millones de pesos en ayudas económicas a las personas y sectores más vulnerables”, con el paso del tiempo se han incrementado las manifestaciones de habitantes de la ciudad que viven en circunstancias difíciles en sectores como Usme, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Kennedy y Tunjuelito.

Según señalan en su comunicación, casi la mitad de la población de la ciudad depende de la economía informal, fuertemente golpeada por las medidas de contención contra el coronavirus, y que incluso muchas personas que tenían empleos formales han sido despedidas, como demuestra la cifra de desempleo de abril en el país, la más alta en 20 años.



“Toda esta situación es extraordinariamente más grave y preocupante cuando se trata de ver las condiciones en las que viven las víctimas del conflicto armado en la ciudad de Bogotá”, aseguran las organizaciones firmantes de la carta, pues como lo ha señalado la Corte Constitucional, las víctimas tienen un mayor estado de vulnerabilidad debido a los hechos que sufrieron y que les quitaron lo que social y económicamente habían construido en sus vidas.



(Lea también: Víctimas priorizadas recibirán dos ayudas humanitarias por adelantado)



Vivienda, alimentación, acceso a salud y generación de ingresos estables son algunas de las preocupaciones que señalan, y que “ninguno de los programas que se desarrollaban antes de la cuarentena servían para completas las necesidades básicas de las víctimas”, y en las condiciones actuales se hace más difícil.



Aseguran que la respuesta institucional ha sido “insuficiente, desarticulada, y la mayoría de los casos, más son los anuncios que la realidad que se pueda materializar en ayudas concretas para las víctimas y al contrario, se ha visto cómo se ha desarrollado una fuerte ofensiva de estigmatización, represión y criminalización a quienes obligados por el hambre y la angustia, han salido a las calles a manifestar su necesidad de alimentos”, dice la dura carta.



(Más lecturas sugeridas: Aida Merlano no era un alfil sin albedrío, sino la líder: Corte)



Son más de 20 organizaciones de víctimas las que firman la comunicación, varias de ellas de mujeres y pueblos étnicos, que presentan un extenso listado de situaciones que consideran necesario que sean revisadas para que las entidades estatales tomen “correctivos inmediatos que permitan atender las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en el auto 149, en el sentido de poder garantizar a la población víctima del conflicto armado en Bogotá acceso inmediato a las ayudas humanitarias a las que tienen derecho”.



Dicen, por ejemplo, que los mercados recibidos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres son insuficientes para el tiempo que ha pasado, que en algunos hogares donde se entrega un mercado convive más de un núcleo familiar, cada uno de cuatro o cinco personas, que no se ha establecido con certeza la entrega de los auxilios de arriendo anunciados, que el acceso a salud se ha disminuido dado el enfoque de las instituciones en la atención del covid-19, que no han recibidos ingresos solidarios ni devolución del IVA, entre otras situaciones.



Por todo esto, solicitan un canal de diálogo virtual que permita a la Mesa de Víctimas y las organizaciones firmantes conocer de forma detallada las acciones que las Instituciones han emprendido para cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com