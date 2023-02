Paula Alejandra Zapata Táutiva denunció públicamente a Juan Manuel Barbosa Bermúdez por un caso de abuso sexual qué habría ocurrido el pasado miércoles 26 de enero de 2022. Ahora, pide que la justicia actúe luego de un año en el que poco ha avanzado su caso.



La denuncia compartida por la víctima en redes sociales señala que, el día que sucedieron los hechos, Barbosa se comunicó con Zapata, preguntándole si la podía visitar en su casa. Teniendo en cuenta que mantenían una amistad de más de 10 años, ella se sintió confiada y lo recibió en el apartamento en el que vivía sola.

“Solo vivimos a una cuadra y media le dije que no había ningún problema. El plan era hablar y tomar café mientras sistematizaba la información de uno de mis trabajos, plan que ya habíamos hecho en distintas ocasiones”, contó.

¿Qué sucedió?

El hombre llegó a su apartamento unos diez minutos después, aunque, según indicó Zapata, estaba alcoholizado. “Tras una serie de sucesos en los que hay tocamientos, a pesar de ser enfática diciendo que ‘no quería’, de forma clara pero calmada, me penetra. La situación me pone histérica y le digo que ‘no’ fuertemente. Me alejo con fuerza y lo echo de mi apartamento”, narró.



Desde ahí empezó un proceso, tanto personal como legal, que ha estado lleno de trabas por parte de la justicia. “Al día siguiente, me escribe por Telegram que no fue algo que hizo por estar ebrio, sino que también hubiera sucedido estando sobrio y que el único ‘no’ que fue válido y contundente fue mi ‘no’ histérico; pues, en palabras de él, ‘hay ‘no’ morronguito y ‘no’ rotundo y el último ‘no’ sí fue rotundo”, esa conversación habría sido borrada por el presunto victimario.



Al siguiente día, Paula le escribió a su terapeuta para contarle de manera detallada los sucesos, sin embargo, esta profesional tenía una amistad cercana con Barbosa. Luego, cuando una de sus amigas le reclamó por lo sucedido al hombre, este aceptó haber hablado con la psicóloga, “proporcionando información otorgada dentro del ejercicio terapéutico, siendo está una violación al principio de confidencialidad que debe haber entre terapeuta y paciente”.



“Teniendo en cuenta que lo sucedido con Juan Manuel Barbosa está contemplado como violación, después de una semana de lo sucedido y gracias al apoyo de mi familia y amigos, establezco una denuncia formal en la Fiscalía el día 3 de febrero”, aseguró.

Ante la situación con la psicóloga, Paula presentó una queja por mala praxis con quién era su terapeuta ante el Colpsic (Colegio Colombiano de Psicólogos). Sin embargo, en conversación con EL TIEMPO, Paula aseguró que no ha sucedido nada con ese tema y que “cuando preguntó, le dijeron que no era parte en el proceso”, así que la profesional “sigue laborando como psicóloga clínica”.



Luego, el 24 de marzo de 2022, realizaron una medida de aseguramiento preventiva de la libertad y Juan Manuel Barbosa, quien para ese momento se encontraba recluido en el búnker de la Fiscalía. Sin embargo, ha habido varias trabas en el proceso, según le contó Paula a EL TIEMPO.

'No era la única víctima'

En medio del proceso, Zapata se enteró que esa no era la primera vez que una mujer denunciaba a Barbosa por abuso sexual. “Yo me entero de los antecedentes porque, antes de realizar la denuncia pública, le comento a las amigas que teníamos en común. Una de ellas estudió en su misma universidad y me comentó que alguna vez lo habían detenido por un rollo con una chica. Me proporciona el nombre de ella, yo le escribo por Facebook y me cuenta lo sucedido. Me dijo que apenas pasó ella se dirigió a la fiscalía a interponer la denuncia. Cuando rindo declaratoria ante la fiscal, le comento la información, ella corrobora en la plataforma y, efectivamente, la denuncia estaba desde el 2016, pero nunca le habían realizado toma de indagatoria a la víctima”, precisó.



También mencionó que otras cuatro chicas la habían contactado para contarle que Barbosa también había abusado de ellas, pero solo dos estuvieron dispuestas a vincularse al proceso.



De momento, el proceso se encuentra en dos etapas procesales al tiempo. Por una parte, aún están pendientes de la audiencia de medida de aseguramiento, que se ha aplazado en varias ocasiones desde el 22 de abril del año pasado hasta hoy.

La víctima insiste en que le hizo saber a su agresor en varias ocasiones que no deseaba nada más con él. Foto: iStock

Audiencia de medida de aseguramiento

“En esa audiencia la Fiscalía había solicitado medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad, pero con mis abogados solicitamos medida de aseguramiento restrictiva de la libertad; teniendo en cuenta que teníamos tres testimonios adicionales al mío, lo cual evidenciaba que esta persona significaba un peligro para la sociedad”, contó Paula, quien también argumentó que el presunto abusador vivía a una cuadra de su apartamento, siendo ese el lugar donde sucedieron los hechos.



Zapata también contó que esa audiencia que se ha venido dilatando de varias formas: “Primero, nos dieron una fecha para julio del año pasado, en esta fecha -8 minutos antes de que se realizara la audiencia- el abogado de la defensa solicitó un aplazamiento, argumentando que no tenía los elementos materiales probatorios suficientes. Entonces, nos la vuelven a aplazar y luego se aplaza indefinidamente hasta el sol de hoy”.



Sobre estos hechos, Paula y sus abogados interpusieron tutela, la cual contestan “por hecho subsanado, porque el juzgado antes de la sentencia de la tutela nos da una fecha que luego suspende”. Incluso, indicó que habían solicitado vigilancia judicial, aunque la medida tampoco funcionó.

Etapa de conocimiento

Al mismo tiempo, también deben avanzar en la etapa de conocimiento, en la que también se han visto retrasos por parte de la justicia. “La primera audiencia, cuando uno pasa a la etapa de conocimiento, cambia de juzgado y pasa al juzgado de conocimiento y pasa a una fiscal de conocimiento. En la primera audiencia que tuvimos, la fiscal se equivocó de carpeta, entonces tocó aplazar audiencia porque llegó con una carpeta de un proceso diferente”.



En la segunda audiencia, Zapata aseguró que la fiscal había leído mal los elementos de material probatorio que se habían recopilado junto con la fiscal de garantías. “Nos tocó solicitar corrección porque había equivocaciones sustanciales, como el año en el que se dieron los hechos, se omitieron elementos materiales probatorios que son relevantes para la investigación como unos pantallazos que yo proporcioné (en donde él aceptaba que había hecho algo mal y que yo todo el tiempo había dicho ‘no’). Tampoco estaba teniendo en cuenta la declaración juramentada de una de las víctimas, la cual nosotros recopilamos y le habíamos entregado a la Fiscalía”, señaló.



Facebook Twitter Linkedin

Paula sigue insistiendo en la lentitud del proceso y cómo se han aplazado las fechas más de una vez. Foto: iStock

Además, continúan esperando que se realice la tercera audiencia. “Hemos enviado correos durante todo el mes de diciembre y enero, solicitándole al juzgado que nos dé una fecha para la realización de esa audiencia”, explicó en EL TIEMPO. Esta se había programado para el 5 de diciembre, sin embargo, la abogada de la defensa pidió un tiempo, argumentando que no había recopilado los materiales probatorios suficientes.



Paula sigue insistiendo en la lentitud del proceso y cómo se han aplazado las fechas más de una vez: “Todo este tiempo nosotros no hemos hecho sino enviar correos solicitando la fecha y nos dejan en visto. Hasta el momento, no pasa nada. El lunes pasado teníamos la audiencia de la etapa procesal de garantías, en dónde es emitida la medida de aseguramiento, pero la aplazaron porque la fiscal se encontraba en otra audiencia. A pesar de que esta había sido agendada desde el mes de noviembre del año pasado”.



Paula también señaló que hay una nueva audiencia programada para este martes 7 de febrero a las 9 de la mañana, pero que está en veremos dado que la fiscal tiene otra audiencia.

Zapata reafirma su preocupación ante las demoras en el proceso, “por su parte, el agresor sigue atendiendo su consultorio normalmente, sigue teniendo el trabajo que toda la vida ha tenido, sigue viviendo a una cuadra de mi apartamento y sigue frecuentando los lugares que yo también frecuento. No me lo veo todos los días, pero encontrármelo una sola vez ya me parece victimizante y me genera muchísima ansiedad”, confesó a este periódico.



“Ante todo esto, me parece importante agradecer a las personas que me han acompañado: profesionales, amigos y familia, durante este proceso, qué es complejo y doloroso. Gracias a su apoyo decidí dejar el miedo a un lado y denunciar”, escribió anteriormente en su denuncia pública.



“El apoyo y amor brindado me han ayudado a recuperar mi agencia tras lo sucedido, pues aunque cuento con una con enfoque de género y emocional en mi formación profesional y personal, una cosa es leerlo y manejar estos temas en la teoría y otra muy distinta es enfrentarse a ellos a través de una vivencia personal”, concluyó.

