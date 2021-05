¿Qué lleva a que le pidan la salida?: vicealmirante Herrera responde

El vicealmirante Juan Francisco Herrera, quien hasta el viernes fue director de la Dirección Marítima (Dimar) de la Armada Nacional, explicó en entrevista con EL TIEMPO por qué mantiene su retiro y asegura que quedó claro que fue acertada su decisión de incrementar el nivel de riesgo, la semana pasada, en el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, de cara al paro nacional y actos de vandalismo.



El oficial aseguró que su mensaje de despedida —que se filtró a medios de comunicación— se está malinterpretando y que era una comunicación de respeto y de acato a la institucionalidad.

¿Cuántos años estuvo en la Armada Nacional?

Yo completaba 36 de servicio, desde el 9 de enero de 1985.



¿Le pidieron el retiro o usted pidió la baja?

Inicialmente fue una instrucción que recibí del señor comandante de la Armada Nacional por requerimiento del señor Presidente de la República el día viernes, y en principio mi interpretación fue que había sido producto de la decisión que se había tomado en Buenaventura, de cambiar el nivel de protección del puerto, pasar del nivel 1 al nivel 2.



¿Cómo tomó la decisión de que le pidieran el retiro?

Yo me despedí, pensé: "Cumplo la instrucción"; yo siempre, como militar, voy a acatar todas las instrucciones que me dan y me retiré dejando en claro las razones que había entendido.



¿Y hubo otra comunicación con el comandante de la Armada?

El sábado, después del mediodía, me llamó el señor comandante de la Armada y me dijo que había logrado aclarar la situación con el Presidente y con el Gobierno y que, efectivamente, la decisión que había tomado era la correcta, y que la situación había quedado clara.



¿Y usted qué le respondió al comandante de la Armada?

Que para mí era lo más importante, que hubiera quedado claro el tema.



(Por contexto, lo invitamos a leer: Tras medidas en Buenaventura por vandalismo, sale director marítimo)

Y entonces qué pasó con ese mensaje que se filtró…



Ese mensaje yo lo había escrito el viernes y me imagino que mis amigos, con una buena intención, lo replicaron. Era mi mensaje de despedida, donde explicaba en ese momento las razones.



Tras tantos años de caminar en la Armada, uno deja amigos. Fueron 25 años de servicio en la autoridad marítima como capitán de puerto en el Pacífico, en Buenaventura; habiendo estado en Tumaco, en el Caribe, en Turbo, Coveñas, Santa Marta, Cartagena, pues la gente conoce el trabajo desarrollado y lo conoce a uno. Todo el mundo aprende a conocerlo a uno.



Lamentablemente, mi correo, por alguna razón, se pasó y se conoció en otros niveles.



Pero fue solo hasta ayer domingo que se conoció su mensaje…



Sí, y fue ayer domingo cuando esto empezó a tener unas connotaciones diferentes. Yo dije: "No, no, yo me aparto de esto". Y me reuní con el comandante de la Armada y le dije: "Usted sigue adelante con la decisión, yo mantengo mi retiro y usted utilice mi cupo para que la dinámica institucional siga y yo me voy tranquilo con saber que de todas maneras actuamos como era".



¿A qué se refiere usted con que esto no era lo que quería?



A que la institucionalidad hay que respetarla. Yo no voy a mandar un mensaje equivocado. Tengo claro después de 36 años de servicio, donde mis padres me enseñaron lo que era la ética, principios, valores, el respeto por los papás, ¿cómo voy a mandarle un mensaje equivocado? No, no voy a hacer eso.



Yo sí quiero aclararles que me voy feliz con la tranquilidad de saber del deber cumplido.



Su mensaje es…



Mi nombre y mis actuaciones no se pueden prestar para malentendidos. Que manden un mensaje equivocado. Aquí yo soy respetuoso de las decisiones y si me tengo que ir, pues me voy.



Pero que quede claro: mi mensaje es de respeto por la institución, es un mensaje conciliador, siempre buscando soluciones. Y quiero dar un ejemplo diferente para que la patria tome un camino diferente al que ha venido tomando en los últimos 25 días.

¿Cuál es la función de la Dirección Marítima?

​

Es una institución que hace presencia nacional, regional y local. Entre otros, maneja los protocolos de seguridad, el manejo de mercancías peligrosas, todo lo que significa el manejo de hidrocarburos, todo lo que significa los protocolos y los planes de protección de los buques y las instalaciones portuarias.



¿Por qué tomó la decisión de subir el nivel de riesgo en el puerto de Buenaventura, pasó de 1 a 2?

​

En este caso, tenemos un puerto bloqueado. Llevamos 25 días con mercancía represada. Las mercancías peligrosas son de carga directa, ¿eso qué significa? Significa que estas mercancías llegan al puerto y automáticamente salen al interior del país. No pueden ser almacenadas. Porque puede pasar lo que ocurrió en Beirut.



Pues nosotros, conocedores de esas cosas, estamos viendo cómo se iban incrementando las tensiones en el puerto. Ya se veía la situación inminente de la entrada de vándalos a destruir todo, y cuando se materializa ese riesgo, tomamos la decisión de subir el nivel de riesgo a 2.



¿Y eso en qué se traduce?



Que a partir de ese momento los buques internacionales, con los puertos, a través de los oficiales de protección —oficial de protección portuaria y el oficial de protección del buque— empiezan a interactuar.



Se les informa que se cambió el nivel de riesgo, se les pide que se mantengan en fondeo mientras se toman las decisiones del caso. Se les dice: "No se preocupe, vamos a meter Fuerza Pública, vamos a controlar esta área", y eso fue lo que hicimos cuando subimos el nivel de protección.



¿Y ese nivel se aumentó cuál día?

​

El miércoles (19 de mayo) después del mediodía.



¿Y ese día qué pasó?

​

La Fuerza Pública intervino el terminal y deja la situación bajo control. Ese día hubo saqueos.



¿Y cuándo bajan el nivel de protección?

​

Al otro día, el jueves.



¿Por qué se implementó este código de riesgo, de dónde nace?



Recordemos el 11 de septiembre de 2001, ese día se entendió en el mundo que las aeronaves, los trenes y los buques pueden ser utilizados para actos terroristas, y que las estaciones de trenes, los aeropuertos y los puertos son activos estratégicos de la Nación que tienen que ser protegidos.



Por eso se implementa el código de protección de buques y estaciones portuarias que hace parte del capítulo 11.2 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Este convenio se viene trabajando desde el año 2002, después de lo que pasó con las Torres Gemelas, y Colombia lo implementa en el 2004. Hicimos todos los cursos y gran parte de las discusiones siempre eran cómo van a hacer el cambio al nivel de protección.



Sin embargo, para nosotros en Colombia esta situación muy pocas veces se había presentado. Por allá en el 2008, un artefacto que explotó precisamente en Buenaventura, muy cerca del puerto. Ese día tuvimos que subir el nivel de protección.



¿Y dónde se genera la confusión y lo que lleva a que le pidan la salida, la molestia del Presidente?



Lo genera una mala información, porque se dice que por el incremento del nivel de protección las navieras no vuelven. Cuando las navieras ya habían dicho, cinco días antes, que iban a empezar a restringir la llegada de buques. Es que no había espacio de carga para meter mercancía, entonces eso era lo que tocaba hacer.





