Van 10 policías suspendidos por hechos de violencia durante protestas

El director de la Policía, Óscar Atehortúa, habló sobre cómo avanzan las investigaciones por los hechos de violencia registrados el pasado 9 y 10 de septiembre, cuando policías dispararon en medios de protestas por el asesinato de Javier Ordóñez, a manos de uniformados.

Atehortúa aseguró que ordenó que un equipo de investigadores disciplinarios de 50 personas se trasladara a Bogotá para verificar lo sucedido.



También dijo que por estos hechos se abrieron 77 investigaciones disciplinarias, 67 de ellas en Bogotá, que contemplan a 101 policías investigados.





Sobre esas investigaciones, dijo, 10 policías ya han sido suspendidos porque "a través del material probatorio recolectado hemos observado que, aparentemente, sobrepasaron las normas y tuvieron desmanes en sus actuaciones". Uno de los policías suspendidos, señaló Atehortúa, era un uniformado que en videos se ve usando una chaqueta al revés y "tenía un elemento contundente agrediendo a una persona".



También dijo que se encontró que 14 policías investigados habrían utilizado las armas de fuego. Y se creó un grupo interinstitucional con Procuraduría, Defensoría, delegados de derechos humanos, para recibir conjuntamente estas investigaciones.



Atehortúa aseguró que, en todo caso, esto se establecerá en una investigación en la que se garantizará su debido proceso. Pero, dijo, el objetivo es ser "contundentes con las actuaciones y demostrando que hay resultados en la comunidad".



Sobre las manifestaciones que están convocadas para este lunes, el general aseguró que los policías no portarán armas, ya que ese es el protocolo que siempre se sigue en las protestas. "Está claro y los protocolos están determinados. Esos protocolos dicen que quienes acompañen las manifestaciones pacíficas no podrán llevar armas de fuego", dijo.



Atehortúa recordó que, según las normas de salud en el marco de la pandemia, no puede haber aglomeraciones de más de 50 personas. También invitó a que los defensores de derechos humanos acompañen las manifestaciones verifiquen el comportamiento de los policías, y activó los mecanimos para recibir quejas y denuncias sobre las actuaciones de los uniformados.

Sobre el asesinato de Javier Ordóñez por el que este sábado se están imputando cargos contra dos expatrulleros implicados en esos hechos, Atehortúa dijo que espera que haya "justicia divina y justicia humana, y que a través de las autoridades competentes se establezca la responsabilidad por estos hechos", señaló.



