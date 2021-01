Gobierno, preocupado por tutelatón para obtener vacuna contra covid-19

Sin que hayan llegado al país las primeras vacunas contra el covid-19, existe la preocupación en el Gobierno de que, vía tutela, los ciudadanos empiecen a pedir a la justicia que ordene su vacunación.

El Ejecutivo ha venido socializando el orden en el que se daría el proceso de vacunación acompañado de un cronograma que se activaría con la llegada de las primeras dosis.



Además, el Gobierno les hizo un llamado a los jueces del país para que acompañen la programación que se ha establecido y no se empiece a ordenar la vacunación de ciudadanos que acudan a la tutela.



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, pidió a los colombianos solidaridad para no buscar la vacunación anticipada.



Explicó que en las tres primeras fases se busca llegar a las personas mayores, al personal de mayor riesgo de contagio y a quienes tienen comorbilidades.

"Si nos saltamos la fila y buscamos vacunar a una persona muy joven que no tenga comorbilidades, vamos a afectar a una persona mayor que va a tener un riesgo muy grande de morir", dijo el funcionario.



Añadió que las vacunas no son un bien individual y que acudir a la tutela para buscar la vacunación anticipada le ocasiona un daño a la sociedad.



"Queremos hacerles un llamado muy especial a los jueces de la república, en el sentido de que estas prioridades que van a salir en el decreto tienen toda la legitimidad, que fueron consultadas con la sociedad, con las organizaciones, con las entidades científicas, y por lo tanto nuestra invitación a los jueces es a hacer respetar esa prioridad", dijo Ruiz.



Igualmente indicó que debe primar el derecho colectivo sobre el derecho individual de las personas.



El exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández se mostró en desacuerdo con la petición.



"Se adelanta e "instruye" a los jueces para que no concedan tutelas al respecto.

La función judicial es independiente. Son los jueces los llamados a decidir en cada caso y situación si hay lugar o no a amparar un derecho fundamental", señaló.

El presidente Iván Duque se sumó al llamado, y dijo que se espera que las personas que no están en la lista de prioridades no empiecen a congestionar el sistema judicial con tutelas para "saltarse ese lugar".



"La invitación que se hace a la justicia es que acompañe este plan de vacunación", indicó Duque.

