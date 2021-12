Desde el 17 de diciembre y hasta el próximo 10 de enero comienza la vacancia judicial, que no es más que las vacaciones colectivas de la rama judicial, esto significa que gran parte de los despachos suspenden su atención por este tiempo.



Según informó el Consejo Superior de la Judicatura, los únicos despachos que seguirán su operación normal son los juzgados promiscuos de familia, penales municipales, y los de ejecución de penas y medidas de aseguramiento.



También seguirán prestando atención el Consejo Superior de la Judicatura, los consejos secciones de la judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus direcciones seccionales.



Además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tampoco entra en vacancia judicial, por lo que sigue su operación normal en esta época.



Durante estas fechas quedan suspendidos los términos en los procesos judiciales, para ser retomados una vez los despachos regresen de las vacaciones.



Sin embargo, la vacancia judicial no suspende los términos de caducidad de los procesos. Si los términos de un proceso se vencen durante este periodo, se prorrogarán hasta el siguiente día hábil de la rama judicial.

Los procesos que no paran

Aunque hay vacancia judicial, los despachos encargados de la verificación de las garantías en un proceso penal, como son los penales de conocimiento, no paran.



Esto significa que las audiencias de legalización de capturas, imputaciones y solicitudes de medidas de aseguramiento no se ven interrumpidas.



Del mismo modo, tampoco habrá interrupción de recursos que se refieren a los derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, las tutelas y habeas corpus se seguirán recibiendo y serán atendidas por los despachos que están operando.



Vale la pena recordar que desde que comenzó la pandemia de covid-19, el Consejo Superior de la Judicatura implementó un sistema que le permite a los usuarios radicar las tutelas y habeas corpus por internet, por lo cual no es necesario desplazarse físicamente hasta alguna sede judicial para hacerlo.

