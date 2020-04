Unión Europea en Colombia lanzó campaña ‘coronamachismo’

La Unión Europea (UE) en Colombia presentó una campaña digital que busca hacer pedagogía sobre el respeto e invita a denunciar los casos de violencia en el hogar, justamente en esta época de cuarentena, en la cual se ha incrementado en más del 140 % del número de llamadas a la línea 155 para reportar hechos asociados a violencia intrafamiliar y de denuncias por maltrato familiar.



(Le puede interesar: La dura batalla para salvar el empleo en tiempos de pandemia)



La campaña se denomina el ‘coronamachismo’, la otra pandemia, y hace parte de un trabajo permanente de la UE que ha venido insistiendo en la importancia de trabajar por la igualdad de género y por dejar atrás los comportamientos machistas a través de la Escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo (Endema).

La cuarentena convirtió las casas en un refugio obligatorio; pero en algunos hogares, el confinamiento transforma las casas en un espacio de violencia psicológica y física... FACEBOOK

TWITTER

“Bajo ninguna circunstancia es aceptable la violencia de género. La campaña es una invitación a promover la equidad y la igualdad y el respeto mutuo. La cuarentena convirtió las casas en un refugio obligatorio; pero en algunos hogares, el confinamiento transforma las casas en un espacio de violencia psicológica y física, sobre todo para las mujeres y niños, que puede llegar, incluso a ocasionar la muerte. Con esta campaña insistimos en que ahora más que nunca es hora de desaprender el machismo y nada justifica la violencia de género, ni una crisis ni una cuarentena”, afirmó Patricia Llombart, embajadora de la UE.

#IgualdEs podernos sentir seguros en nuestro hogar, sin violencia, maltrato o incertidumbre, por eso no permitamos que los machistas abusen de sus familias,

¡Mujeres! Si alguna de ustedes está siendo víctima de violencia denuncie en la línea 155 #NoEstasSola#laotrapandemia pic.twitter.com/0I8GwSgHxg — Unión Europea en Colombia (@UEenColombia) April 28, 2020

La situación de confinamiento no solo afecta a las mujeres por el incremento de la violencia física, sino también en su situación económica ya que dedican el doble del tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que los hombres (semanalmente ellas destinan en promedio 50.6 horas, mientras que los hombres unas 23.9 horas).



(Lea también: La terapia que curó a un infectado de covid-19 se investiga en el país)



La campaña hace parte de la estrategia macro de #IgualdadEs que ha implementado la UE desde unos años y que busca transformar la cultura, eliminar el machismo así como otras formas de discriminación.



La misión incluye una serie de videos con tres mensajes:

1. Alertar sobre la situación.

2. Insistir en que así como protegemos los hogares con antibacteriales para que no entre el covid-19, debemos hacerlos seguros para las mujeres y menores que son víctima de la violencia y se debe denunciar cualquier agresión a la línea 155.

3. Insistir en que las labores del hogar y el cuidado de los hijos e hijas es responsabilidad tanto de hombres como de mujeres.



El ‘coronomachismo’, la otra pandemia, es un nuevo “curriculum” de la Escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo. Para ello contó con el apoyo de sus Embajadores de Buena Voluntad: Luciano D’Alessandro, Linda Palma, Belky Arizala, Isabella Castiblanco, Alejandra Borrero, César López, María Luisa Ortiz, Juan Pablo Llano y Catalina Gómez, quienes están comprometidos con esta causa de proteger a las mujeres en tiempos de confinamiento obligatorio.



La campaña se podrá ver en las redes sociales oficiales de la Unión Europea en Colombia: Instagram: @ueencolombia; Twitter: @UEenColombia YouTube: Ueencolombia y Facebook: Unión Europea en Colombia.



ELTIEMPO.COM