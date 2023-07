La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es una institución que fue creada a partir de la Ley 1448 del 2012 que anota información sobre las víctimas y la restitución de tierras, así como también adopta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia.



Cualquier persona, mayor de 18 años, que requiera ayuda de parte de la entidad tienen varios canales para comunicarse. Aquí le contamos.

Canales de atención de la Unidad de víctimas

Todo usuario debe tener claro que todos los canales de atención de esta entidad son totalmente gratuitos, para no caer en engaños por parte de personas inescrupulosas.



Para comunicarse por medio telefónico, para presentar quejas, sugerencias o solicitudes existen las opciones:



- Línea de atención nacional: 01 8000 911119



- En Bogotá: (601) 426 1111



Así mismo, a partir del 1 de junio se realizó una mejora de los canales de respuesta de la entidad por medio del canal telefónico y virtual con atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía.



La línea 121, el ChatBot y la plataforma Unidad en línea, estos dos últimos disponibles en la página web www.https://www.unidadvictimas.gov.co/ funcionará las 24 horas del día los siete días de la semana.



Por medio del portal oficial, en el apartado de 'Unidad en línea' este es el procedimiento que debe realizar para acceder:



1. Se requiere tener un computador o celular con acceso a internet.



2. Para ingresar debe registrarse en https://unidadenlinea.unidadvictimas.gov.co/



3. Tenga a la mano su documento de identidad, correo electrónico o celular.



4. Debe crear una contraseña de ingreso con mínimo ocho caracteres, en los cuales debe incluir al menos una letra minúscula, una letra mayúscula y un número.



5. Debe aceptar términos y condiciones.



6. Después de diligenciar usuario y contraseña, debe escoger una imagen que aparece en la parte posterior.



7. Si escoge ingresar al servicio dando respuesta a las preguntas de seguridad, solo contará con tres intentos para responder correctamente, de no ser así, deberá esperar 24 horas para volver a intentarlo.



Recuerde que este servicio es para personas mayores de 18 años, que no debe compartir su usuario y contraseña de ingreso y que todos los trámites y servicios de la Unidad para las Víctimas son gratuitos.

