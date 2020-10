De contra inteligencia de la Armada a observadora de ONU en Marruecos

La teniente de navio, Astrid González Ríos, de 34 años, es la primera mujer de la Armada Nacional, y la segunda de las Fuerzas Militares, en integrar los cuerpos de paz de Naciones Unidas.



La oficial, viajará a finales de este mes a Marruecos – donde estará por un año – verificando que se cumpla el alto al fuego pactado entre el Gobierno de Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente Polisario)

En entrevista con EL TIEMPO, la teniente González, explica su misión y las expectativas frente a la misma.



¿Hace cuánto ingresó a la Armada Nacional?

Ingresé hace once años a la institución, me gradué en el junio de 2001, y ya llevo 11 años de servicio en la Armada de Colombia.



¿Qué la motivo a ingresar a la Institución?

Bueno, mi gran inspiración fue mi hermano, él prestó servicio militar en el Ejército Nacional. Y desde ese momento me sentí motivada en ayudar al país y prestarle un servicio. Y mi vocación me llevó a la Armada.



¿En qué se estaba desempeñando?

Yo pertenecía a la dirección de Contra Inteligencia Naval, me desempeñe en varios cargos, en diferentes unidades. La dirección de contra inteligencia lo que hace es proteger a la institución, a su personal, material y sobretodo la información.

En esa operación de paz, voy a verificar que se mantenga el cese de hostilidades y que no se registre, o se eleve un conflicto. En especial, que se garanticen los derechos humanos FACEBOOK

¿Y por qué es escogida como observadora de Naciones Unidas?

La Armada hace un proceso de selección entre todo su personal. En este caso la ONU requería que el observador militar que se designara fuera una mujer. Y se abre una convocatoria en todas las unidades. Llegué a ser finalista, y luego se hace una verificación por parte de la ONU y su departamento de recursos humanos.



¿A qué requerimientos se refiere?

A parte de ser mujer, que tuviera un grado entre teniente de fragata y teniente de navío, que tuviera experiencia en unidades operativas.

Yo estuve embarcada en una fragata misilera, que es la ARC Antioquia; y adicional a eso que hablara inglés.



¿Cuántas mujeres de las Fuerzas Militares de nuestro país han hecho parte de estas misiones?

Soy la segunda mujer de las Fuerzas Militares. La primera mujer es la teniente efectiva del Ejército Nacional, Zuly Vanessa Lugo, quien desde enero se encuentra destacada en el Sáhara Occidental, y yo sería la primera mujer de la Armada Nacional en estos escenarios internacionales.



¿Cuándo viaja a Marruecos?

Espero salir a finales de este mes, se están coordinado algunos temas con la ONU. Ya tengo todo preparado para iniciar mi despliegue.



¿Y su misión es?

Me voy a desempeñar como observadora militar en la Misión de las Naciones Unidas del Sáhara Occidental. Allá se registró un alto al fuego con Marruecos. En esa operación de paz, voy a verificar que se mantenga el cese de hostilidades y que no se registre, o se eleve un conflicto. En especial, que se garanticen los derechos humanos.



¿Ha recibido alguna capacitación para desarrollar el papel de observadora?

Desde el momento en que fui seleccionada inició un proceso de instrucción y entrenamiento en el Centro de Entrenamiento y Capacitación para operaciones de Paz (Cencopaz) en Coveñas, Sucre.

Allí, cumplí con el curso de Observador Militar, para adquirir conocimientos sobre la Organización de las Naciones Unidas, las funciones en el campo, y el contexto de esta misión de paz, así como la adquisición de diversas capacidades para el trabajo en las difíciles condiciones climáticas de la región.



¿Dónde está ubicada la base de la misión?

La base queda en una ciudad que se llama Layonet, que queda al sur de Marruecos, y desde allí, dependiendo las necesidades de la misión nos desplazamos por otras zonas.



¿Cuánto tiempo dura la misión?

Voy a estar un año desplegada, aprendiendo mucho y a la vez, aportando todo mi conocimiento al servicio de la ONU.



Y la familia…

Mis papás se encuentran en Mariquita, Tolima, mi hermano y su esposa en Bogotá, ellos son mí círculo familiar. Están muy contentos, muy orgullosos, me apoyan muchísimo y con todas las bendiciones para ir y desempeñarme de la mejor manera.



Expectativas…

Tengo nervios y muchas expectativas por el viaje. Quiero destacarme, sobresalir y aprender rápido para poder desarrollar mi trabajo de la mejor manera, y estar en el terreno, y conocer y compartir con otros oficiales de otros ejércitos del mundo. Y claro, quiero dejar muy en alto a la mujer colombiana.

El comandante de la Armada, el el vicealmirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, destacó la importancia de las mujeres en la institución. Foto: Armada Nacional

Por su parte, el vicealmirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, comandante de la Armada Nacional, señaló que la institución a su cargo adelanta rigurosos de selección del personal para que cumplan con idoneidad el cumplimiento de las funciones a desempeñar.



¿Por qué escogieron a la teniente de navio González?

La sobresaliente trayectoria en los 10 años de servicio en la Institución, sumado a su profesionalismo y condiciones naval-militares, fueron criterios contundentes para la selección de la oficial como Observadora Militar en la Misión de Naciones Unidas para el referendo en el Sahara Occidental.

Es de aclarar, que la selección de la teniente González fue en el mes de marzo, fecha a partir de la cual inició un proceso de capacitación en el Centro de Entrenamiento y Capacitación para las Operaciones de Paz , de la Armada, tendiente a adquirir las competencias que exige la posición a ocupar.



¿La importancia de la Misión en África?

En el año 2015, Colombia firmó con las Naciones Unidas el Acuerdo Marco para la contribución a las operaciones de mantenimiento de la paz. En este sentido, el nombramiento de la teniente de navio está enmarcado en el cumplimiento del país con mencionado documento.

Ahora bien, Minurso se estableció en 1991 por la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de la ONU, con el objeto de observar el cese de hostilidades con miras a que el pueblo del Sahara Occidental mediante un referéndum determinara entre la independencia y la integración con Marruecos. Una misión de suma importancia para la estabilidad de dicha región, donde la oficial in situ adquirirá una valiosa experiencia que contribuirá al desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales en el área de operaciones de mantenimiento de paz.



Importancia de las mujeres en la Armada...

En 1984, se incorporaron por primera vez las mujeres a la Armada de Colombia. Desde entonces han sido 36 años que la figura de la mujer en la institución, como ha ocurrido en los demás ámbitos de la vida nacional, se ha integrado al funcionamiento y proyección de la Institución.

La mujer en la Armada de Colombia ocupa posiciones de altísima responsabilidad como Comandante de Buque, Comandante de una Estación de Guardacostas, Comandante de una Base Naval o Comandante de un Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina.

También tenemos mujeres que se desempeñan como pilotos aeronavales, en inteligencia naval, buzos, paracaidistas, médicos, abogadas, están en todas las áreas de actuación institucional y se han caracterizado por su sobresaliente desempeño en las labores encomendadas y el alto compromiso institucional.

Muestra de lo anterior, es la responsabilidad que se le ha dado a la teniente de navio Astrid González, para desempeñarse como Observadora Militar, la primera de la Armada, y aplicar sus conocimientos y experiencia en un área en desarrollo en la Armada de Colombia como son las operaciones de paz.

​ALICIA LILIANA MÉNDEZ

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET