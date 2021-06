¿Un trabajador incapacitado puede ser despedido de una empresa?

El Código del Trabajo en Colombia no contempla que una incapacidad médico laboral temporal sea un impedimento para el despido de un empleado, por esa razón, los empleadores pueden terminar el contrato de trabajo con un trabajador que esté incapacitado.

Si es un despido por una causa justa -el Código del Trabajo contempla 15 por parte del empleador- la empresa debe seguir el proceso normal para el despido.



Así, el empleador debe remitir un documento o carta al empleado a despedir, indicando exactamente la causal o motivo del despido, y de ser el caso, presentando las pruebas respectivas.



Luego, señala Legal App, herramienta del Ministerio de Justicia sobre trámites legales, el empleador debe escuchar los argumentos del empleado respecto a la comunicación, garantizando que este se defienda y respetando el debido proceso, es decir, que tenga conocimiento de todo el procedimiento de despido. Después de escucharlo decidirá si da por terminado el contrato de trabajo o no.



Si se decide terminar el contrato, el empleador debe hacer los pagos de liquidación y demás que se le adeuden.

Si el despido no tiene justa causa

Cualquier despido sin justa causa le otorga el derecho a que sea indemnizado por los perjuicios causados.



Si el empleador no hace el pago puede intentar solucionar la situación directamente con él, solicitándole la indemnización, preferiblemente por escrito. Si no le pagan, puede acudir ante el inspector de trabajo, allí se adelantara la figura de conciliación, para tratar de llegar a un acuerdo y que se reconozca la indemnización a la cual tiene derecho.



Legal All resalta que algunos empleadores tratan de disfrazar un despido sin justa causa como despido de mutuo acuerdo y les piden a los trabajadores que firmen un acuerdo mutuo de terminación. Pero si usted no incurrió en una de las causales de la ley para terminar un contrato laboral por justa causa, no firme esas actas o acuerdos.



Si no hay conciliación con el inspector de trabajo, usted puede presentar una demanda laboral ante un juez laboral del último lugar donde haya trabajado o donde quede el domicilio del demandado, es decir, del empleador.



Si en ese lugar no hay un juez laboral, puede acudir a un juez civil del circuito.

