¿Cuáles son los errores frecuentes a la hora de interponer una tutela?

La Acción de tutela tiene el objetivo de obtener la protección de los derechos constitucionales fundamentales como a la vida, a la salud, la educación, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros, en caso tal que estos sean vulnerados por parte de una entidad pública o un particular.

En caso de que así lo requiera, el usuario debe expresar de manera verbal o escrita, con la mayor claridad posible, la siguiente información: nombres y apellidos del solicitante, manifestar el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre del órgano autor de la amenaza o agravio, la descripción de las circunstancias.



Adicionalmente, es importante tener en cuenta que debe especificar de manera clara los datos personales del solicitante como lugar de residencia y teléfono de contacto.



Por efectos de la pandemia, las tutelas se radican a través de los correos electrónicos dispuestos para ello por parte de las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de cada Distrito Judicial y pueden ser consultadas fácilmente en la página de la Rama Judicial.



En este episodio de Consultorio Jurídico hablamos con un abogado experto de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre para despejar algunas de las dudas frecuentes sobre este tema.



Si la tutela sale favorable, ¿es de cumplimiento inmediato?

Si, en los términos del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, el cumplimiento del fallo de acción de tutela debe cumplirse sin demora y en un lapso no mayor a 48 horas.



Es de aclarar que, independiente que el fallo sea impugnado, la decisión del juez debe cumplirse aunque este pendiente proferirse fallo de segunda instancia, asimismo, el juez puede otorgar según las particularidades del caso un tiempo superior para el cumplimiento del fallo de tutela.

¿Cuáles son los errores frecuentes que deben evitarse a la hora de presentar una tutela?

Sin duda el mas frecuente de los errores en la presentación de las acciones de tutela es la no verificación de los recursos ordinarios que proceden contra las distintas acciones u omisiones que generan la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, dado que, por tratarse una acción de naturaleza subsidiaria, muchas veces el accionante omite agotar esos recursos y por ello la tutela resulta improcedente.



Adicional a ello, cuando el accionante interpone la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, también puede omitir indicar porque la amenaza o puesta en peligro reviste las características de gravedad, urgencia, inminencia e impostergabilidad y ello puede desdibujar el fin esencia de protección que persigue la acción de tutela.

Para que me solucionen, ¿es cierto que debo interponer la tutela en la Corte Constitucional?

No, el fallo de tutela cualquiera que sea el juez que adopte la decisión, debe cumplirse inmediatamente. La Corte Constitucional en el caso de tutelas actúa como órgano de revisión y en dicho ejercicio sólo conoce de tutelas que son seleccionadas por la misma Corte bajo criterios establecidos en su reglamento interno, por ejemplo, novedad en el asunto, unificar jurisprudencia, entre otros.

Estas son las respuestas a las preguntas del público

¿Cómo puedo radicar una tutela para que la EPS me de un medicamento que necesito para tratar mi cáncer?

​Para presentar una acción de tutela, puede dirigirse al juzgado y así interponerla, sin embargo mediante el siguiente enlace puede hacerlo de manera virtual, no es indispensable el acompañamiento de un abogado para presentarla.



Además al momento de presentarla debe soportar la tutela con la fotocopia del derecho de petición que anteriormente radicó en la EPS y este debe tener la firma, el sello de recibido o el confirmado. Así mismo debe llevar la fotocopia de su cédula y, como pruebas, debe anexar su historia clínica y las órdenes médicas.



Sin embargo, hay que tener en cuenta que cómo requisito de procedibilidad, debe de haber agotado todos los mecanismos ordinarios como lo es el derecho de petición para así poder interponer la tutela y pueda ser efectiva, es necesario contar con la orden y fórmula medica del medicamento al que hace referencia, de lo contrario existe gran probalidad de que el juez falle en contra





¿Cómo hago para colocar una tutela si están vulnerando los derechos fundamentales a mi hija que padece de leucemia linfoide y no estamos en condiciones salubres y se nos niega el transporte para procedimientos medicos?

El escrito de la Tutela debe contener lo siguiente:

En la solicitud de la acción de Tutela se expresará con la mayor claridad posible:

a) Los nombres y apellidos completos del solicitante.

b) La acción o la omisión que la motiva.

c) El derecho que se considera violado o amenazado.

d) El nombre de la autoridad pública, si fuere posible, o del órgano autor de la amenaza o del agravio.

e) La descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud.

f) Lugar y dirección de residencia del solicitante, indicar el número telefónico y correo electrónico.

g) Determinar claramente el derecho violado o amenazado (Acceso oportuno a la salud).

h) Se recomienda anexar a la solicitud la copia de los documentos relacionados con el caso para facilitar la actividad judicial.



La Acción de Tutela podrá interponerse ante cualquier juez en el lugar donde ocurra la afectación o vulneración del derecho fundamental.





Necesito hacer una acción de tutela a la fiduprevisora para que me envíen una nota aclaratoria a la resolución de las cesantías definitivas, ¿qué debo hacer?

​La solución sería un derecho de petición dirigido a la secretaria de educación del departamento al cual pertenece el educador y no a la fiduciaria, es decir no sería una acción de tutela, por cuanto la acción de tutela es subsidiaria y para acceder a esta se debe agotar la petición a la entidad.





¿Cómo se redacta una tutela en contra del juzgado primero civil del circuito de ejecución de sentencias de Medellín debido a una hipoteca? yo le serví de fiador a un cuñado con prestamista,facilitando la escritura de mi casa esta persona me demandó ante el juzgado reclamando dicho dinero al cual yo le respondí usted ami no presto yo hice un favor, esto lo hago invocando el derecho a mi vivienda digna yo tengo y ademas ya pasaron mas de 5 años. Yo nunca he tenido o me han dado cita con el juez

En este caso antes de acudir a la tutela y desgastar esta vía, lo primero es saber si tiene la posibilidad de acudir con un abogado del área de civil para que lo represente en el proceso para hacer efectivo el beneficio de excusión que de acuerdo al artículo 2383 del Código Civil: “El fiador reconvenido goza del beneficio de excusión, en virtud del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes de deudor principal, y en las hipotecas o prendas* prestadas por éste para la seguridad de la misma deuda” de esta forma la vivienda que presto como garantía no se vera perseguida inicialmente. De no tener apoderado acercarse a un consultorio jurídico de Medellín y que allí exponga el caso, para saber si lo pueden representar gratuitamente en esta actuación.



Quisiera apoyo para colocar una tutela para la EPS, ya que llevo 5 meses haciendo solicitud de terapias aba para mi hijo menor de 3 meses las cuales nos dieron respuesta de negación. ¿Qué debo hacer?

​A falta de la información sobre el porqué la EPS niega las solicitudes, se le recomienda acudir a la EPS a preguntar el motivo por el cual se le niegan las solicitudes. Si se vulnera algún derecho se haría un derecho de petición a la entidad solicitando la aprobación de las terapias requeridas, es necesario tener orden del médico tratante y justificar, probando el daño irremediable.