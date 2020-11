¿Cómo saber en qué casos debo poner una tutela?

EL TIEMPO y la Universidad Libre se aliaron para brindarles a los usuarios asesoría legal con los expertos de la Facultad de Derecho.

En esta entrega de Consultorio Jurídico, con la asesoría de un abogado experto en el tema, le contamos lo que debería saber y cuál es el procedimiento para interponer una tutela. Al final del artículo encontrará el formulario donde puede dejar su pregunta sobre este o cualquier otro tema legal.

¿Qué es una tutela y para qué sirve?

La Acción de Tutela se puede presentar para obtener la protección inmediata de los Derechos Constitucionales Fundamentales (a la vida, a la salud, la educación, al libre desarrollo de la personalidad, libertad de opinión y religión, entre otros), cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública o de manera excepcional de ciertos particulares. (Lea también: ¿Cómo saber cuál es el fondo de pensiones que más me conviene?)

¿Cómo se debe radicar una Acción de Tutela?

Antes de la pandemia, las Acciones de Tutela se radicaban en las oficinas de apoyo judicial designadas por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura o directamente ante un Juzgado, independientemente de su especialidad.



Ahora por efectos del Covid–19, se radican mediante correo electrónico, las direcciones electrónicas han sido asignadas por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de cada Distrito Judicial y pueden ser consultadas fácilmente en la página de la Rama Judicial. (Le puede interesar: ¿Qué hacer en caso de que el arrendatario no pague a tiempo? )



La Acción de Tutela goza de informalidad, en el evento que se pueda acudir personalmente a un Juzgado, allí se puede radicar directamente por escrito o verbalmente siempre y cuando sea un caso de urgencia o cuando el solicitante no sabe escribir o si es menor de edad

¿Qué debe contener el documento?

En la solicitud de la Acción de Tutela se expresará con la mayor claridad posible:

a) Los nombres y apellidos completos del solicitante.

b) La acción o la omisión que la motiva.

c)El derecho que se considera violado o amenazado.

d)El nombre de la autoridad pública, si fuere posible, o del órgano autor de la amenaza o del agravio.

e)La descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud.

f)Lugar y dirección de residencia del solicitante, es importante indicar el número telefónico y correo electrónico.

g)No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado.

h)Se recomienda anexar a la solicitud la copia de los documentos relacionados con el caso para facilitar la actividad judicial. (Le recomendamos leer: ¿Cómo saber si es bueno o no hipotecar mi casa?)

¿En cuánto tiempo le deben dar respuesta al accionante?

Según la Constitución Política de Colombia en el artículo 86 indica que en ningún caso podrá transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.

¿Cuáles son los errores frecuentes que deben evitarse a la hora de presentar una Acción de Tutela?

La falta de motivación de la Acción, se debe explicar al Despacho Judicial de forma sencilla pero entendible por qué le están vulnerando o amenazando el Derecho objeto de la Tutela. (También puede consultar: ¿Puedo denunciar violencia intrafamiliar si ocurrió hace tiempo? )

Además, omitir los datos de correspondencia como la dirección, número telefónico o correo electrónico para ser contactadas por el Juzgado.

Estas son las respuestas a las preguntas del público

Por favor me colaboran, para colocar una tutela, solicitando el retiro del 25% del capital que tengo de aportes en mi cuenta individual en Colfondos. ¿Qué debo hacer?

No es necesario interponer la acción de tutela ya que esta será procedente solo en caso de estado de vulnerabilidad o perjuicio irremediable, en este caso en particular es viable iniciar el trámite directamente con Colfondos para que le realicen la devolución de saldos del 25% que esta indicando esta interesado en retirar, sin embargo, en caso de que Colfondos no devuelva dicho saldo podrá iniciar proceso ordinario para solicitar la devolución de estos.



En caso de seguir interesado con seguir dicho trámite es importante que se informe la razón por la cual solicita dicho retiro podrá hacerlo de la misma manera en la que se comunicó inicialmente.

A mi esposo lo despidieron de su trabajo sin justa causa, teniendo confirmada la enfermedad laboral por parte de la junta Nacional, ¿es posible interponer una tutela o demanda y que la empresa lo reintegre a su trabajo?

Respecto al motivo de su consulta podrá interponer una acción de tutela por fuero ocupacional por estabilidad laboral reforzada contra su empleador y contra la ARL fundamentado en la vulneración al derecho fundamental de la salud, vida y derecho al trabajo con el fin de que le autoricen la cirugía, adicional que lo reintegren a labores, le paguen 180 días de multa en razón de haber sido despido aun teniendo la estabilidad laboral reforzada y que le sean pagadas las incapacidades dejadas de pagar y los salarios dejados de pagar con aporte a seguridad social.



Podrá solicitar el certificado de pérdida de capacidad laboral y si este sale con más 5% a 49.9% puede pedir una indemnización laboral esto evaluado en si es culpa del empleador para ´pedir indemnización civil. Cabe resaltar que la tutela procede como medida transicional mientras la empresa hace la respectiva valoración.

Quisiera saber cómo puedo radicar una tutela lo que pasa es que ya lo intente por los correos que me dieron en el tribunal superior de Bogotá y siempre rebotan y llevo dos meses tratando de radicarla.

Teniendo en cuenta lo expuesto en su consulta El Consejo Superior de la Judicatura estableció medidas transitorias para la prevención y control de contagio del COVID-19 de servidores judiciales y usuarios de la Rama Judicial. Una de estas medidas es que los funcionarios y empleados judiciales trabajen desde sus casas y, la otra, que se puedan seguir tramitando acciones de tutela y habeas corpus.

Para ello, se establecieron los correos electrónicos con el fin de que en cada región del país se envíen las acciones de tutela o habeas corpus sin necesidad de acercarse a las sedes judiciales.

Mi consulta esta relacionada con la necesidad de un implante dental para la fijación de la prótesis dental parcial, la mayor parte de la vida la he usado y estoy proxima a perder la pieza dental donde se fija esta prótesis parcial, soy beneficiaria del régimen contributivo, pero en el momento no cuento con los recursos económicos para el tratamiento, tengo conocimiento de un fallo de la corte constitucional (Sentencia T-563/13) , que resolvió favorablemente, soy adulta mayor, quisiera saber si es viable presentar la tutela.

Respecto al motivo de su consulta puede interponer acción de tutela.

Me gustaría conocer el valor de daños y perjuicios que me hicieron, yo gané dos acciones de tutela y una de esta fue impugnada, conociendo que sufrí daños y perjuicios, me gustaría saber cuanto podría exigir por todo los daños causados para después tomar las acciones judiciales correspondientes.

Es importante ampliar la información respecto al motivo de su consulta para poder dar una respuesta de fondo, por favor brindar la información de la misma manera en la que realizo su consulta inicial.