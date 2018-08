Tribunal Administrativo se abstiene de estudiar tutela contra consulta

A menos de 48 horas de que se vote la consulta anticorrupción, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se declaró impedido para votar una tutela que llegó en contra de ese mecanismo.

De acuerdo con el impedimento, en la tutela se solicita la suspensión del decreto 1028 de 2018 "indicando razones contra la propuesta" en lo que tiene que ver con la reducción del salario de los congresistas.



Los magistrados del Tribunal decidieron no estudiar la solicitud al declarar un "interés directo" en el resultado de la consulta, pues su salario esta contemplado en la pregunta número uno: "¿Aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Vigentes Mensuales (SMLV), fijando un tope de 25 SMLV como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado señalados en el articulo 197 de la Constitución Política".



Para no interferir, el Tribunal Superior de Cundinamarca se declaró impedido, ahora deberá ser el Consejo de Estado el que estudie la tutela.



Entre otras cosas el recurso presentado en contra de la Presidencia de la República, plantea la "protección" al derecho de dignidad humana, pues "tengo derecho a que el Estado no me engañe, no me mienta, no me entusiasme con la promesa de que va a terminar la corrupción con la aprobación de una propuesta que ni el Congreso, ni el Presidente pueden hacer realidad porque la Constitución y las leyes prohíben que la Constitución sea reformada por vía popular", dice la tutela.





JUSTICIA