El saliente director del Centro de Estudios de Justicia de la OEA (Ceja), Jaime Arellano, que estuvo durante los últimos 8 años al frente de esta institución, encargada de apoyar los procesos de transformación judicial de los países de la región, hace un balance de los cambios que han visto en este tiempo.



Comenta que si bien se lograron reformas importantes en los procesos penales, hay un inconveniente aumento de medidas como prisiones preventivas. También habló del efecto de la pandemia en la justicia, los retos en esta área y la necesidad de cerrar las brechas digitales.



¿Cómo califica la transformación judicial de la región en estos últimos 8 años, cómo estábamos antes y cómo es ahora?



En 2014, cuando partimos dirigiendo el Ceja, nos encontramos en una etapa final en la que las transformaciones integrales en la justicia penal se estaban desarrollando. Fueron reformas de pensar en la organización en torno a los sistemas de resolución de conflictos, que eran acusatorios, y se remplazaron con el sistema inquisitivo.



Si bien en la mayoría de los países se instalaron ya sistemas acusatorios, hemos detectado en muchos casos una baja en la calidad de la litigación y en la dirección de audiencia. Se rutiniza el trabajo y se empieza a hacer más descuidado, los jueces son menos proactivos para cumplir su rol de control de la legalidad de la detención, comienza a ser rutinaria la imposición de medidas de aseguramiento en la etapa de investigación.



¿Por qué se dan estas bajas en la calidad?



Esto porque los gobiernos y los congresos proponen proyectos de ley que tienden casi a automatizar la imposición de prisión preventiva y desde 2014 vemos un aumento de la prisión preventiva. También se ven proyectos para dar facultades más amplias a la policía para detener, sin una fundamentación muy desarrollada, a las personas. Son normas que expanden, por ejemplo, lo que puede constituir una flagrancia, y la extienden por horas y días.



Por eso desde Ceja, aunque rescatamos la instalación del sistema acusatorio en la región, llamamos la atención por los retrocesos de ciertas garantías, pedimos revisar también el entrenamiento y estrategia de trabajo de los jueces y defensores y de las propias fiscalías y ministerios públicos. Ceja no quiere un sistema inefectivo para la persecución penal, pero sí uno que cumpla con los estándares de garantías a los procesados.



¿Hay nuevos retos en este frente para la justicia penal?



Sí, la mayoría de los sistemas acusatorios fueron diseñados pensando en los delitos ordinarios, pero vemos que ahora se enfrentan al crimen organizado como el narcotráfico, la migración ilegal organizada y todo el permeamiento del propio sistema de justicia y en el poder político por parte de la criminalidad. En ese sentido, empezamos a ver que el sistema está flaqueando, por lo que Ceja incentivó el desarrollo de estrategias de persecución de delitos complejos y desde 2014 en adelante nos concentramos en la creación de unidades de análisis criminal dentro de las fiscalías. Creamos una red interamericana de unidades de análisis criminal.



Pero también hay que trabajar para alcanzar la equidad de género, que ha sido un pilar dentro de la gestión. Parte de la transformación interna del Ceja fue mirar la organización, entender lo injusto de eso y hacer cambios.



En la justicia no penal ¿qué observaron estos años?



En lo civil las transformaciones han sido más graduales, más lentas, hay un cambio fuerte desde un sistema 100 por ciento escriturado a uno que incluye momentos orales, pero también hay que entrenar a jueces y abogados para las nuevas formas del derecho.



Desde Ceja proponemos procesos que rompen la tradición, planteamos un proceso con debate oral, de carácter colaborativo en el que las partes aporten pruebas aún si no les sirven a ellos pero sí al juez. También un entrenamiento para facilitar la conciliación y analizar cuáles son los conflictos que hoy tienen prioridad para la ciudadanía, que podrían ser, por ejemplo, temas de arriendos, un tipo de conflicto que en muchas reformas no estaba incorporado.



¿Cuál fue el impacto de la pandemia de covid-19?



Primero paró los sistemas judiciales por unas semanas pero rápidamente los poderes judiciales comenzaron a abrir sus servicios y los países trataron de funcionar a través de plataformas electrónicas como Zoom, que no fueron diseñados para la justicia, lo que tiene limitaciones.



La pandemia aceleró la transformación digital. En algunos países se logró reaccionar pero en otros no había acceso a esas plataformas, o no había internet en zonas rurales y qué decir de la banda ancha móvil, eso impide videoconferencias. Por eso reiteramos la necesidad de hacer una inversión digital estratégica de acceso a la justicia, los Estados tienen que pensar cómo romper las barreras digitales que se están convirtiendo en barreras de acceso a la justicia; y la justicia debe demandar a la tecnología soluciones adecuadas para lo que necesita, en lugar de adaptarse a lo que la tecnología le brinda.



La rama judicial colombiana ya anunció que la virtualidad se queda y todos los procesos comenzarán así, aunque los jueces podrán definir cuándo citan presencial a las partes si lo requieren, ¿cree que esta medida es positiva?



Creo que hay un proyecto integral muy interesante, concentrado en el expediente electrónico, pero hay que asegurarse de que la brecha digital no sea un obstáculo de acceso a la justicia, hay que conversar con el área de las telecomunicaciones y concordar un plan que permita achicar las brechas digitales.



Así mismo, hay que tener líneas de base para medir el avance del proyecto y es muy importante estar permanentemente en contacto con los usuarios, no solo preguntarle abogados y jueces por su comodidad, sino preguntar si estas maneras de resolución de conflictos sí le están sirviendo a la gente.

