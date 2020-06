Trámites digitales, nuevo impulso a industria del cannabis medicinal

Poco más de tres años desde que en el país se reguló el cannabis medicinal y científico, Colombia puso en marcha una herramienta que agilizará los tiempos de trámites de licencias, lo cual permitirá reducirlos a la mitad e incluso, en unos meses, lograr que en un tiempo promedio de 30 días hábiles se entregue una licencia.



Así lo anunció ayer la ministra de Justicia, Margarita Cabello, que presentó el Mecanismo de Información para el Control del Cannabis (Micc), herramienta que virtualiza todos los trámites, reduciendo los tiempos. En la actualidad, estos trámites, que se hacen de forma presencial, se pueden demorar hasta 12 meses, según dijeron cultivadores.

“Este es un sistema que nos permite canalizar todos los trámites de licenciamiento y efectuar luego el control y seguimiento de las obligaciones de los licenciatarios”, explicó Cabello, quien agregó que gracias a los esfuerzos del Ministerio se han expedido 742 licencias desde el 2017, y que este nuevo sistema seguirá impulsando la industria.



En el Micc también se recibirán los reportes periódicos que las empresas deben hacer sobre su producción, so pena de perder su licencia, añadió Dumar Cárdenas, subdirector de control y fiscalización de sustancias del Ministerio de Justicia, quien comentó que antes de la entrada del Micc ya habían revocado una licencia por no hacer los registros periódicos de información.

Sobre el Micc, Rodrigo Arcila, director de la Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis (Asocolcanna), dijo que este es una actualización muy importante y que estos ajustes son fundamentales para la oportunidad que representa la industria, tanto en el mercado local como en el global.



Juan Diego Álvarez, vicepresidente legal de Khiron, empresa de cannabis medicinal, también destacó este mecanismo, pues, dijo, el arranque de la industria ha sido difícil en parte por la demora de esas diligencias.



Según un estudio de Fedesarrollo presentado el año pasado, para 2025 la marihuana medicinal le podría traer ingresos al país por 791 millones de dólares, y la cifra para el 2030 sería de 2.744 millones de dólares. Y el potencial exportador, dice el estudio, superaría en un corto tiempo al que hoy tiene el cacao en el país.

Modificaciones y ayudas para la industria

Foto: Alexis Múnera / EL TIEMPO

Además del anuncio sobre el Micc, la ministra Cabello también informó que ya se aprobó la exportación de 9’100.000 semillas de cannabis a Estados Unidos, lo que demuestra, dijo la ministra, la gran oportunidad que representa esta industria para el país, y añadió que en estos tiempos de emergencia por la covid-19, el cannabis medicinal será “fundamental en la reconstrucción económica después de la pandemia”, concluyó.



Por otro lado, la ministra también adelantó algunos de los cambios que plantean en la modificación del decreto 613 del 2017 –que reglamentó el cannabis medicinal y científico– para lograr mayores desarrollos en la industria.



Por ejemplo, se contempla establecer que el 10 % de la producción de las grandes empresas deba ser adquirido de pequeños y medianos cultivadores, garantizándoles a estos últimos que tengan un mercado para sus productos.

Igualmente, indicó que no serán fiscalizadas las sustancias derivadas del cannabis que tengan menos del 0,2 % de THC, principal elemento psicoactivo de la planta, y que se crearán cupos de producción excepcionales para un mejor aprovechamiento de esta.



Al respecto, Álvarez dijo que los empresarios están a la expectativa del nuevo decreto y que esperan que este se expida al mismo tiempo con las resoluciones que lo reglamentarán, para saber desde el primer momento cómo quedará la regulación y que no haya cambios de normas a mitad de camino. “Necesitamos seguridad jurídica y que no nos cambien las reglas de juego en este momento, en el que justo estamos empezando a ver operaciones comerciales”, expresó.

