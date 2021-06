¿Tiene el derecho a grabar un procedimiento de captura en las marchas?

La expedición del actual Código Nacional de Policía introdujo una norma que contempla que las actividades desarolladas por los uniformados son de carácter público.



Así, en su artículo 21, el código deja en claro que "todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio de las tecnologías de información y comunicación".



Y agrega que "le está prohibido a cualquier persona, salvo las restricciones expresas de ley, impedir que sean realizadas dichas grabaciones".



Esto ha cobrado especial importancia en medio de las manifestaciones que vive el país desde el 28 de abril, fecha desde la cual organizaciones de derechos humanos como Temblores han denunciado más de 3.405 hechos de violencia policial, varios de los cuales han quedado registrados en videos.



Además, la oenegé ha documentado 1.445 presuntas detenciones arbitrarias en contra de manifestantes.



Vale aclarar que estos procedimientos también pueden ser filmados.



De hecho, el artículo 21 del código aclara que "la autoridad de Policía que impida la grabación sin la justificación legal correspondiente incurrirá en causal de mala conducta".



¿Qué hacer ante una detención?

Según explica el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), hay dos casos en que la Policía puede detener a un ciudadano: cuando tienen una orden de captura o por estar cometiendo un delito en flagrancia.



Si lo detienen sin alguna de estas justificaciones, dice la organización, es una detención arbitraria y la Policía no puede llevarle a ninguna parte.



Recuerde que tiene derecho a guardar silencio, a ser informado de sus derechos y de los cargos por los que lo detienen. También a realizar una llamada telefónica.



En caso de judicialización, la Policía debe llevarle ante un juez de control de garantías para definir la legalidad de la captura.Eso debe ocurrir dentro de las 36 horas después de la detención.



Si pasan más de 36 horas sin que le lleven ante el juez o la detención no tiene justificación, usted o una persona cercana puede presentar un habeas corpus frente a cualquier juez de la República para que ordene su liberación inmediata. En este caso, como necesita pruebas, es mejor que usted o la persona cercana contacte a un abogado.



Además, usted también tiene derecho a nombrar a un abogado. Si no tiene, el Estado debe brindar de manera gratuita a un defensor público.



