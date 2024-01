Hace 25 años, en el terremoto de Armenia, Hair Castaño Heredia perdió a su familia

El 25 de enero de 1999, hoy hace 25 años, los colombianos vivieron una de las tragedias naturales más fuertes en la historia del país, lo que hoy se conoce como el 'terremoto de Armenia'.



Ese día, a la 1:19 minutos de la tarde se registró un movimiento telúrico de 6.2 en la escala de Richter, con una profundidad de 17 kilómetros - con varias replicas fuertes - que cobró la vida de 1.185 personas.



Entre las víctimas se encuentra la famiilia de Hair Castaño Heredia, víctima del terremoto de Amenia, Quindío quien ese día perdió a su esposa y a sus dos hijos de 10 y 11 años.



Hoy, como es costumbre llegó de manera pausada y tranquila a la sede de la Octava Brigada de Ejército, él es un adulto mayor de 78 años años, llega junto a su fiel y silenciosa caja de lustrar zapatos.



Hair es delgado y de mirada profunda, reflejo de las historias que han marcado su existencia durante casi 8 décadas.



Oriundo de Candelaria (Valle) y criado en La Moralia, junto a su madre y su padre; recuerda que su infancia transcurrió en medio de montes, ríos y cañadas, hasta que la violencia bipartidista de aquella época, obligó a su familia a desplazarse hacia Buga, Valle y luego hacia el departamento del Quindío.



Estudió hasta segundo de primaria, aprendió a leer, a escribir y a sumar, y relata que desde los 13 años, aprendió este oficio y desde entonces su caja, betún, cepillo y bayetilla, son sus compañeros inseparables y herramientas que le proporcionan el sustento diario.



Toda su vida se la dedicó a la belleza del calzado. Foto: Octava Brigada del Ejército

Fue hijo único y al fallecer su madre, perdió contacto con su padre y solo, se dedicó a trabajar como lustrador o embellecedor de zapatos, como también le dicen a su oficio.



Muchos años después, conoció a Teresa, quien sería su compañera de vida y madre de sus dos hijos; ellos se convirtieron en su impulso para continuar ejerciendo la labor que él define como: "embellecedor de calzado".



"Me encontraba trabajando al frente de la galería, cuando sentí el zumbido de la tierra, no había ido almorzar a la casa, porque llegaron varias personas a esa hora. Cuando pasó el sismo, me fui caminando, pero no vi el edificio donde vivía, me devolví, a ver si me había pasado y vi los escombros del lugar, en ese momento, me derrumbé", narró el señor al recordar el día del terremoto.



La naturaleza le había arrebatado a sus seres queridos, a Teresa, que con cariño la recuerda y cuando habla de ella, menciona que apenas tenía 40 calendarios y sus hijos, Jorge y Ana, de 10 y 11 años.



Una vez más, estaba solo, con su caja de embolar y a pesar de estar “desmentalizado”, continuó su camino y siguió adelante con el peso de los recuerdos, con un dolor tan profundo, que considera "menos doloroso tres disparos en su cabeza".



Celebración de cumpleaños de don Jair. Foto: Octava Brigada del Ejército

La soledad dejó la ausencia de aquellas personas, que 25 años después ama con todo su corazón y así será, hasta el último día de su vida, confiando en la voluntad divina, de hallarlos después de la muerte.



Tres años después, de este lamentable hecho, de nuevo lustrando zapatos, el destino o la casualidad, puso frente a este solitario hombre, otro camino, cuando una persona vestida de soldado, se le acercó y le preguntó si podía ir hasta la Octava Brigada a trabajar en su oficio.



Don Hair lo pensó, se vio tentado a decir que no, pero lo recibieron con tanto cariño, que decidió quedarse y ya hace 21 años, que día a día llega a ocupar un gran lugar en cada uno de los corazones de los soldados y civiles que llegan a la brigada; ha visto pasar a muchos comandantes y personas en todo este tiempo y dice que todos son una moneda de oro para él y que esta, es su familia y hoy, con un nudo en la garganta y lágrimas en sus ojos, expresa: "gracias por acoger a este viejo, los quiero mucho y de verdad lo único que tengo es a Dios y a la Octava Brigada".



Este hombre de una resiliencia envidiable, que sabe que Dios le dio para superar la adversidad, recibió una inesperada sorpresa el día 22 de enero por su cumpleaños, cuando la sección de Acción Integral, creo una alianza con Jr Foundation, organización que lo llevó de compras y don Hair, tuvo la oportunidad de estrenar de pies a cabeza y con nueva pinta, más de 30 personas que considera su familia, lo recibieron, con pastel y entonando a una sola voz: “cumpleaños feliz, te deseamos a ti don Hair, que los siga cumpliendo hasta el año sin fin.”



Sin ocultar su emoción, de sus ojos salieron lágrimas, pero esta vez, de alegría, porque una vez más, su familia adoptiva le demostró el aprecio y la felicidad de que sea su embellecedor de calzado.



*Homenaje del personal de la Octava Brigada al señor Jair Castaño Heredia*

Redactado por la sargento segundo Eneany Hoyos.