¿Qué efecto tiene que se tumbara decreto de convocatorias públicas?

Voces a favor y en contra se han escuchado en la mañana de este viernes luego que el presidente Iván Duque revocó el decreto que establecía, entre otros temas, los pasos de una convocatoria abierta para los candidatos al cargo de Fiscal General de la Nación.



La ministra de justicia, Margarita Cabello, aseguró que la decisión sobre el decreto se debió a que tras analizar la norma se dieron cuenta de que había cosas que no eran aplicables, por ejemplo, este exigía hacer entrega de unos documentos al "Ministerio de la Presidencia", y este ministerio no existe, entre otras cosas. Así, dijo la Ministra, "decidimos que lo más sensato era revocar el decreto", puesto que había partes del mismo que podían generar controversias.

Gloria María Borrero, exministra de Justicia, y quien en su momento estando al frente de la Corporación Excelencia en la Justicia fue quien promovió el decreto derogado este viernes, dijo a EL TIEMPO que el Presidente Duque tiene la competencia para actuar en este tema y lo apoyó al señalar que, de hecho, estando en la cartera "no acogió el procedimiento que estaba establecido en ese decreto, a pesar de que la Corporación Excelencia en la Justicia lo promovió en su momento, ya que su aplicación ha tenido problemas".



Lo primero que señaló Borrero es que en las inscripciones públicas terminan "inscribiéndose los mismos que se inscriben a todo", lo que en su criterio demuestra que "el mecanismo no es tan eficiente".



Aclaró que la iniciativa buscaba inicialmente darle la oportunidad a las personas que cumplían con los requisitos y que no estaban en la cabeza del Presidente, "pero yo creo que ha sido mal aplicado", reiteró la exministra.

Borrero puntualizó que esta asegura que el presidente Iván Duque va a cumplir con la escogencia de la terna para Fiscal General de una manera idónea con base en la discrecionalidad que le otorga la Constitución Nacional.



"Yo creo que el Presidente es muy responsable con el país y él va a elegir los nombres de manera trasparente, discrecional como lo pide la Constitución", afirmó

'No se puede perder la discusión pública': Transparencia por Colombia

Otra es la posición de Andrés Henández, director de la organización Transparencia por Colombia, quien aseguró a este diario que derogar el decreto en mención deja "de lado algo que ha sido considerado como un conjunto de buenas prácticas a nivel internacional para la elección de un cargo tan importante para el país como el de Fiscal General".



Hernández dijo que era importante darle "una visibilidad muy amplia a los posibles candidatos para conformar la terna", y que el decreto derogado abría una posibilidad a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los expertos en el tema a que se pronunciaran , bajo un procedimiento informal, respecto a esos candidatos.

El director de Transparencia por Colombia resaltó que "ese decreto mantenía como estándar muy importante que entre los candidatos estuviera por lo menos una mujer".



"Al caerse este decreto lo que se esperaría es que no se eche para atrás lo alcanzado en transparencia, debate público y en equidad de género ya que este proceso ha sido tan importante para Colombia", puntualizó Hernández.

'Poner el ojo a los nombres que vayan a integrar la terna'

"El efecto que tiene a la hora de la verdad y en la práctica es neutro", así calificó Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia para la Justicia, la derogación del decreto que establecía listas públicas para la escogencia de funcionarios de alto perfil como el Fiscal General.



Herrera señaló que ese decreto propendía por unas convocatorias públicas que "a la final el Gobierno anterior (Juan Manuel Santos) lo que hizo en aras de su autonomía fue integrar esas ternas, no solamente para el tema de Fiscal General sino de la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura con personas cercanas a él, al Presidente de la República de aquel entonces".

Aunque aclaró que quienes fueron escogidos en su momento eran personas que "revestían de las características para cumplir una muy buena función".



El experto señaló que la Constitución garantiza que esa elección se haga de manera autónoma por el Presidente, "que el actual Presidente la haya derogado no tiene un efecto importante".



Herrera advirtió que esto lleva a la ciudadanía y a los medios de comunicación a "poner el ojo a los nombres que vayan a integrar la terna. Corresponde conocerlos con tiempo, conocer sus hojas de vida y hacerle una serie de observaciones y comentarios para ratificar u oponerse".



Por lo que sugirió que antes que la Corte Suprema de Justicia tenga la terna, la ciudadanía conozca los nombres de los ternados para poder hacer observaciones a la hoja de vida.



Resaltó que es importante que se llenen las vacantes de la Corte Suprema de Justicia, e hizo un llamado al Presidente Iván Duque en ese sentido, porque el Fiscal terminará siendo escogido por unanimidad. Hay cinco vacantes en las salas actualmente para cumplir con el proceso de votación.



