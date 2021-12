Mientras en 2020 los colombianos apoyaron con 8.5 millones de firmas digitales 11.595 peticiones en internet; en 2021 bajaron las firmas un 10 por ciento y las peticiones un 60 por ciento, pues se publicaron 6.957 peticiones y entre enero y diciembre se alcanzaron 7.6 millones de firmas.



Así se desprende de un informe elaborado por la plataforma Change.org, organización de peticiones ciudadanas en internet, que hizo una radiografía de los temas que más movieron a los colombianos en esta herramienta.



Pese al decrecimiento en firmas, el reporte resaltó la presión que en internet y en redes sociales ejercieron usuarios para exigir varios temas de interés nacional.

Algunas de las temáticas que marcaron la aguja de la opinión en internet y redes sociales fueron política, justicia económica, derechos humanos, salud y justicia penal. Por ejes específicos, temas relacionados con animales, medio ambiente, corrupción, deportes y violencia fueron los más temas más virales.



Durante el paro nacional, rescata el informe, el activismo digital fue clave y más de 1’202.000 ciudadanos mostraron su inconformidad y promovieron diferentes ‘firmatones’ para evitar que temas con los que tenían inconformidad los colombianos, como la reforma tributaria y la reforma a la salud, pasaran en el Congreso.

Las campañas más exitosas

En el 'top' cinco de las campañas de firmas por internet que más impacto generaron en los ecosistemas digitales en el país este año el primero fue la petición ciudadana para que la ONU interviniera en Colombia para detener las violaciones del Gobierno a los derechos humanos, la cual alcanzó más de 1 millón de firmas.



En segundo lugar se ubicó una en la que se le exigía al Congreso de la República que hundiera la primera refomra tributaria, con 947.000 firmas. En tercer lugar estuvo la campaña que pedía a la Corte Penal Internacional judicializar al presidente Iván Duque por crímenes de lesa humanidad, con 630.000 firmas.



El cuarto lugar lo tuvo la que le pedía al Legislativo que no pasará la reforma a la salud, con 255.000 firas; y la quinta fue la campaña promovida por empresarios para que se acabaran los bloqueos y el vandalismo durante el paro nacional de modo que la gente pudiera regresar a trabajar, con 159.000 registros.



Frente a la reducción de campañas y de firmas en 2021 Diana Marcela Durán, directora de Change.org Colombia, indicó que esto es una tendencia regional y global.



"Este año, luego del confinamiento del 2020, la gente volvió a las calles y se ha visto saturada por todos los entornos digitales evidenciando un cansancio que se materializa en este bajón. Igualmente, los ciudadanos están cansados de los mismos problemas y que no pase nada. Y, por último, las personas parecen estar desgastadas al no ver resultados, pero esto no solo pasa en plataformas como Change.org, sino también en las redes sociales”, afirmó.



Sin embargo, Durán agregó que, pese a este estancamiento, “los jóvenes en 2021 se han sumado en masa buscando un mayor impacto a través del activismo digital. De aquí la importancia de resaltar su liderazgo y protagonismo actual sobre la incidencia de la movilización ciudadana”.

Según el balance de la organización, este año hubo 77 victorias luego de la presión que hicieron los colombianos por medio de la plataforma de Change.org y las redes sociales, por ejemplo, que no pasaran las reformas tributarias y a la salud, y que la Superintendencia de Salud atendiera varios requerimientos ciudadanos.



Ahora el reto, según Durán, “es recuperar poco a poco la confianza y demostrarle a la gente con resultados que el activismo digital es una forma tan válida de protesta como la presencial y en la que las autoridades también responden”, concluyó.

