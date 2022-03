El representante estudiantil del pregrado de Trabajo Social en el Tecnológico de Antioquia, Juan David Cortés, denunció en las últimas horas, en sus redes sociales que recibió amenazas de muerte por su liderazgo estudiantil.



“La persecución a mi liderazgo y a la lucha estudiantil se intensifica más, temo por mí integridad y la de mis compañeros”, escribió en su cuenta de Twitter.



El estudiante dio a conocer un audio, que ha sido reenviado a varios grupos de WhatsApp, en el que una voz alterada indica que ya tienen a personas identificadas y que no importa si “caen mujeres, menores, profesores”.



La voz distorsionada menciona a Cortés y a otra estudiante llamada Valentina, y les advierte que “todo ese desorden va a terminar, porque ustedes no son nadie, no representan a nadie”, refiriéndose a la participación de los jóvenes en el movimiento estudiantil de la institución universitaria.



El audio continúa, y se afirma que les verán en una “limpieza” (social, una violencia sistemática que consiste en asesinatos selectivos de ciertos grupos sociales), y señalan que hay "guerrilleros" en la institución.



Cortés escribió en su cuenta de Twitter que desde el Movimiento Popular Estudiantil, rechazan “todo tipo de intimidaciones que buscan apagar el deseo de lucha y de un mejor TdeA”. Y señaló que lo que pretenden con su labor es “construir la institución que soñamos y nos merecemos”.



El representante estudiantil dijo que, junto con sus compañeros, interpondrá las denuncias pertinentes ante la Policía Nacional y la Fiscalía. Además, pidió a estas instituciones prontitud y eficacia para su protección y el esclarecimiento de los hechos.



Por último, Cortés invitó a la ciudadanía a rechazar todo tipo de violencia contra la comunidad estudiantil.



⚠️Alerta, temo por mí vida⚠️

Nuevamente llegan amenazas de muerte, esta vez por un audio enviado a varios grupos y a personas de la institución, la persecución a mi liderazgo y a la lucha estudiantil se intensifica más, temo por mí integridad y la de mis compañeros.🧵 pic.twitter.com/2df31egBHy — Juan David Cortes (@juand_cortes) March 29, 2022

No es la primera vez que amenazan a Cortés

Con esta, el estudiante ha sido amenazado tres veces. La primera fue en septiembre del año pasado, y la siguiente en enero de 2022.



En diálogo con EL TIEMPO, el joven afirmó que desde mayo del año pasado el movimiento estudiantil y la representación de Trabajo Social han realizado una serie de denuncias relacionadas con irregularidades en los procesos de la institución educativa, como la elección de rector.



Cortés dijo que, desde ese mes, ha recibido hostigamientos. En esta ocasión, también amenazaron a otra compañera del movimiento, a la que en el audio solo la identifican por el nombre, pero “nosotros entendemos que es precisamente ella” porque ha acompañado procesos dentro de la representación, afirmó el estudiante.



Álex Flórez, senador electo por el Pacto Histórico. Foto: Cortesía

El representante señaló que las amenazas tienen relación con las denuncias de un contrato de Alex Flórez -hoy senador electo del Pacto Histórico- con la institución educativa, cuando era concejal de Medellín.



“Cuando Alex Flórez pierde la investidura en primera y en segunda instancia, lo hace por un contrato que él obtuvo con el Tecnológico de Antioquia en plena campaña electoral", dijo Cortés.



Flórez, quien fue concejal del movimiento independientes y funcionario cercano al alcalde Daniel Quintero, confirmó el 12 de noviembre del año pasado su renuncia para aspirar al Congreso de la República.



“Cuando el movimiento empieza a aseverar las denuncias hacia estos procesos políticos y la falta de diálogo por parte de la administración es que empiezan los hostigamientos y las amenazas hacia nosotros”, aseguró Cortés.



Con las anteriores amenazas ya hay un proceso en Fiscalía. El estudiante pondrá la denuncia mañana y declarará ante el Ministerio Público. “Yo me sentía seguro hasta el momento, pero esta amenaza nos pone mucho más en alerta y en crisis”, señaló el representante estudiantil.



El Tecnológico de Antioquia rechaza las intimidaciones

En un comunicado, la institución educativa también se pronunció sobre las amenazas a la comunidad universitaria diciendo que: “rechaza enérgicamente este tipo de hechos violentos”.



“Nuestro llamado es a fomentar, defender y mantener el espíritu crítico y reflexivo en los diferentes espacios del TdeA, en el marco del respeto a los derechos humanos, la tolerancia y la convivencia pacífica”, enfatizó el comunicado.



También expresó que se solidarizan con los miembros de la comunidad educativa y que se unen en defensa de la integridad humana y la vida.



