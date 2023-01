"A las 4.30 de la tarde mire la aplicación para pedir un servicio de transporte de la Avenida 68 con calle 26 a Villa Alsacia, occidente de Bogotá, el pago en taxi era por taximetro y por aplicación de 13.000 pesos", relató una usuaria, que por temas laborales no pudo salir en ese momento.



Una hora después, llovía, no muy fuerte, la aplicación marcaba el fin del servicio en 23 minutos - no había trancón - pero el valor del servicio se había casi triplicado.



"Ahora me salen tres precios al mismo lugar: 32.000, 28.000 y en taxi entre 16.000 y 22.5000 pesos, solo porque llueve y eso que no hay trancón", aseguró.



Algunas plataformas de transporte llaman este servicio "tarifa dinámica", que permite aumentar el precio del servicio dentro del precepto básico comercial de la oferta y demanda. Usted decide si lo toma o no.



De acuerdo a Nicolás Alvear, experto en temas de transporte, los taxis tienen una regulación por ley - tanto a nivel nacional como departamental o distrital - y en la misma, se establece que se paga por un servicio de transporte individual de pasajeros, con una tarifa establecida - por el taximetro - y que el valor no podrá incrementarse aludiendo otro tipo de situaciones.

En esa línea, Alvear, aseguró que los servicios por plataforma, parten del mismo precepto: que son un servicio de transporte individual de pasajeros, y que deberían acogerse a los planteamientos de la ley que regula la actividad de los taxis.



En critero de Alvear, "el cobro de las llamadas tarifas dinámicas por parte de los prestadores de transporte a través de plataformas es ilegal".



Las tarifas dinámicas las aplican en las llamadas horas pico, cuando se registran lluvias u otro tipo de condiciones adversas, altas horas de la noche y en temporadas de fin de año, como la Navidad o Año Nuevo.



