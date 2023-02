Continúan las críticas a la representante Susana Boreal por la contratación en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Christian Guzmán, un exasesor del exsenador Gustavo Bolívar que no tiene un título universitario.



Así mismo, buena parte de las críticas también han estado centradas en que, supuestamente, Guzmán sería su novio.



Sobre el tema, la representante dijo en entrevista con W Radio que él ni es su novio ni es cierto que no cuente con la certificación necesaria para ocupar el cargo aunque no haya terminado una carrera universitaria.

Sobre lo último, la representante explicó que Guzmán, quien es su asesor para temas de estrategia política, cursó 5 semestres de Ciencia Política en la Universidad de Antioquia pero por una serie de situaciones personales tuvo que abandonar la carrera.



Además, dijo que la experiencia laboral mínima de un año requerida para entrar a una UTL la certificó el exsenador Gustavo Bolívar: “Christian tenía una relación de asesoramiento con Gustavo Bolívar desde el 2016 (…) dentro del movimiento social no necesita certificados para hacer lo que se hace”, sostuvo en la entrevista.



Pero las dudas sobre la idoneidad de Guzmán, así como su supuesta relación con Boreal siguieron generando preguntas sobre si habría algún tipo de inhabilidad.



Frente a esto vale aclarar que, más allá de que Boreal negó que fuera su novio, ese tipo de relación no es una causal de inhabilidad para un congresista. Distinto a lo que pasaría si fuera su esposo o si convivieran en Unión Libre.

Susana Boreal, representante a la Cámara, también desató críticas por decir que es consumidora diaria de marihuana. Foto: @SusanaBoreal

El abogado Johann Wolfgang Patiño, experto en derecho administrativo, explicó que “jurídicamente” no habría una irregularidad “porque la categoría de novio no entra ni en la unión marital ni en la categoría de esposo, que son las que constitucional y legalmente aparecen en las normas”.



Precisamente, el concepto 201791 de 2021, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, habla de estos casos de tener la pareja en la UTL propia o en la de otro senador o representante a la Cámara.



Al respecto señala que hay una prohibición para el funcionario que ejerza la función nominadora consistente en que no puede nombrar en la entidad que dirige a personas con las cuales tenga relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, como padres, hijos, nietos, abuelos, hermanos, tíos, primos y sobrinos; segundo de afinidad, como suegros, nueras y cuñados; y/o primero civil, que son los hijos adoptivos y padres adoptantes, o relaciones de matrimonio o unión permanente. Un novio no entra en ninguna de esas categorías.



"El cónyuge, el compañero permanente, el pariente hasta dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad y/o único civil de un senador o representante a la cámara no se encuentra inhabilitado para formar parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de otro Congresista, en razón a que la prohibición constitucional y legal es el nombramiento, postulación o contratación, en este caso, a miembros parte de su Unidad de Trabajo Legislativo", se lee en el concepto.



La zona gris de los ‘novios’ exige del servidor que aplique unas buenas prácticas de manera que examine los conflictos de interés, las inhabilidades e incompatibilidades: Andrés Briceño FACEBOOK

Aunque formalmente no podría hablarse de una inhabilidad en este caso, Andrés Briceño, profesor de derecho administrativo y exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado, comentó que "la zona gris de los ‘novios’ exige del servidor que es ordenador del gasto que aplique unas buenas prácticas de manera que examine los conflictos de interés, que aquí podría haberlo, las inhabilidades e incompatibilidades para que este tipo de eventos, por principio de transparencia, se puedan justificar debidamente”.



Sobre el conflicto de interés, el artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido.



Además, el artículo 44 del Código Disciplinario (Ley 1952 de 2019) añade que también hay conflicto de interés cuando el ‘interesado’ es el “cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho”.



Es decir, podría eventualmente haber un conflicto de interés para un congresista que tenga que legislar sobre un tema en el cual su esposo (a) o compañero(a) permanente tiene algún interés.



Finalmente, sobre la idoneidad o no de Guzmán, el abogado Briceño manifestó que habría que analizar los documentos del proceso contractual con el cual fue vinculado a la UTL, “si carece de la idoneidad y capacidad para cumplir obligaciones y funciones, no podría ejercerlas”, contó.

