'Me suplantaron en Facebook para contactar a menores de edad'

La Policía Nacional ha venido advirtiendo sobre el incremento de los delitos a través de las plataformas en internet - que incluye compras y transacciones bancarias -así como la utilización de redes sociales para concretar robos, extorsiones, o situaciones que pueden dejar en riesgo a los menores de edad.

En algunas ocasiones los delincuentes aprovechan perfiles reales para contactar a sus eventuales víctimas, como le sucedió a Lily, de 23 años, quien narró a EL TIEMPO como se dio cuenta que a través de su cuenta de Facebook estaban contactando menores de edad, a quienes les pidieron fotos, información personal y los citaron en algún punto de Bogotá.



​"Quiero compartir mi historia para alertar tanto a los niños como a sus padres de este tipo de situaciones. La verdad yo me preocupé mucho cuando me di cuenta de esta situación", dijo la joven, quien es comunicadora social.



Lily señaló que hacía varios días no publicaba ninguna actividad en su perfil de Facebook, aunque reconoció que lo miraba de vez en cuando para ver las novedades de sus amigos.



La persona que suplanta a Lily le pide una foto. Foto: Pantallazo de Facebook de Lily.

Relató que esta semana, mientras se preparaba para empezar a laborar, notó que a través del chat de Facebook se reportaron varias conversaciones. "Pensé: ¿quién me estará escribiendo? y entré a la aplicación", dijo.



Al revisar con calma, Lily se dio cuenta que dos o tres horas atrás alguien había activado su perfil y había contactado entre 50 y 60 personas. "Les habían enviado solicitudes de amistad a través de mi perfil, por fortuna, muy pocos la aceptaron", señaló.



De acuerdo con la joven, al leer cada conversación pudo precisar que los adolescentes con los que se había relacionado - en su perfil suplantado - estaban entre los 14 y 17 años, que al parecer compartían una actividad en común, en un sitio llamado El Puerto en algún punto de Bogotá.



"Note cómo los adolescentes se sentían sorprendidos, pero a la vez, les agradaba que una mujer de 23 años los hubiera contactado. Y también me di cuenta que la persona que me suplantó les pedía la información específica de otro niño, hasta les pidió una foto. Y ellos se la proporcionaron. Lo que me pareció muy grave", aseguró Lily.



Les advertí que todo era una mentira

La mujer relata que lo que más le generó temor fue leer que estaban pactando una cita "este viernes, a las cuatro de la tarde en El Puerto", por lo que de inmediato procedió a advertirles que la habían suplantado y que todo era mentira.



Señaló que a cada uno de los adolescentes les escribió, se identificó y los alertó sobre la situación que se estaba dando en ese momento a través de su Facebook. "Les insistí en el eventual peligro que corrían. Además, de recomendarles no aceptar a desconocidos en sus redes sociales y menos compartir información personal".



Lily reforzó la seguridad de su perfil en Facebook y otras redes sociales para evitar que a futuro la vuelvan a suplantar, con intenciones que de seguro no son buenas.

El llamado de la Policía

Este tipo de ilícitos se dispararon por la pandemia, por eso, la Policía insiste en que los padres de familia o un adulto responsable estén atentos a los contactos y actividades de los menores de edad cuando estén frente al computador.



A través de las redes sociales los delincuentes están atentos a ubicar y engañar a menores de edad con fines sexuales, como los pedófilos, o extorsionistas. En este último caso, solicitando fotos íntimas que terminan en sexting.



Sobre el sexting, el director del Gaula de la Policía, el general Fernando Murillo, dijo que las víctimas pueden ser de cualquier edad, pero que la gran preocupación es cuando se trata de menores de edad.



"Básicamente, las víctimas son contactadas a través de sus propias redes sociales, y los timadores llegan a lograr tal nivel de confianza que logran convencerlas de enviarles fotos sin ropa. Situación que termina convirtiéndose en una extorsión. Les exigen millones para no divulgar las imágenes", aseguró el general Murillo.



