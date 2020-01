El lío en la Policía porque Subdirector insiste en irse

“Seré sincero, mi estado de salud ya no me permite estar más tiempo en la Policía”, aseguró el subdirector de la institución, general Gustavo Alberto Moreno Maldonado, frente al grupo de oficiales que esta semana asumirá los comandos de las policías departamentales y capitales del país.



El general Moreno, quien lleva 35 años en la Policía Nacional, desde el año pasado planteó la idea de pedir la baja ante problemas de salud. A principios del mes de diciembre se lo hizo saber a su superior, el director de la institución, el general Óscar Atehortúa Duque.

Los generales Atehortúa y Moreno ingresaron al tiempo a la Escuela de ‘General Santander’, son del curso 56, lo que en la jerga de la Policía se conoce como ‘cursos’; quienes además lograron fortalecer una muy buena amistad con el paso de los años.



De hecho, fuentes de la Policía le confirmaron a EL TIEMPO que el general Atehortúa le solicitó a Moreno que no se fuera, y menos en ese momento, porque había salido a la luz pública su enfrentamiento con el inspector general de la institución, el general William René Salamanca, sobre presuntos hechos de corrupción en la institución que ya están siendo investigados de manera ‘preferente’ por la Procuraduría General.



De mantenerse la decisión del general Moreno de dar un paso al costado, antes de finalizar este mes tendría que moverse la cúpula, y por línea de mando, asumiría la subdirección el general Jorge Luis Vargas, actual director de Seguridad Ciudadana.

Sin embargo el general Vargas, atendiendo una solicitud directa del presidente Iván Duque, asumió como director de Seguridad Ciudadana en agosto del año pasado con la tarea de reducir los homicidios y hurtos en el país, labor que ha venido adelantando.



Vargas venía de la Inspección General, cargo que le entregaron al general William René Salamanca, quien podría ser nombrado como subdirector, ya que él es igual de antiguo al general Atehortúa porque ascendió al grado de brigadier con los del curso 56. Pero su enfrentamiento con su jefe directo a finales del año pasado dificultaría esa posibilidad.



En realidad, el general Salamanca es del curso 55, pero su ascenso se atrasó medio año mientras se evaluaba un problema físico que tiene, que a través de una Ley aprobada en el Congreso le permitió llegar al grado de brigadier general, lo que internamente en la Policía se conoce como la ‘ley Salamanca’.

¿Quiés el el general Gustavo Alberto Moreno?

Gustavo Alberto Moreno Maldonado nació en Pereira (Risaralda), lleva 35 años en la Policía y en su hoja de vida reposan más de 150 felicitaciones y 70 condecoraciones.



Esta casado con la señora Lina María Marín Díaz, con quien tiene dos hijos: Julián David y Andrés Felipe.



El general Moreno es administrador de empresas, especialista en Gerencia de Recursos Humanos, especialista en Resolución de Conflictos, magíster en Estudios Políticos y en Seguridad Pública.



Además, adelantó el Curso de Management of the Criminal Investigate Process de Federal Bureau of Investigation en Estados Unidos y estudió Criminología en la Universidad Complutense de Madrid.



Ha estado al frente de la dirección de Carabineros y Seguridad Rural, donde implementó el Sistema Integrado de la Seguridad Rural. Fue comandante de la Región de Policía No. 5, donde estuvo al frente del ‘Plan Apertura’ de la frontera con Venezuela, en el que coordinó las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad.



Además fue director de la Policía Fiscal y Aduanera, agregado policial en Washington, Estados Unidos. Subdirector de la Dijín, , comandante de la Policía en Magdalena, subcomandante en Cauca y jefe de Grupos Especiales con el servicio de Inteligencia Británico, entre otros cargos.



