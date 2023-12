Estas son algunas recomendaciones para afrontar que su hijo perdió el año escolar

Una de las situaciones más incómodas para los padres es enterarse de que su hijo perdió el año. Algunas de las preguntas que pueden invadir ese instante radican en buscar por qué pasó y cuál fue la verdadera causa. Añadiendo, que muchas veces se presenta un tipo de frustración y desaliento.



Estas son algunas recomendaciones para saber cómo afrontar este tipo de momentos y buscar soluciones.



La pérdida de un año escolar es más común de lo que se cree, ya que, conforme con las cifras de repitencia escolar en Colombia, alrededor de 393.000 estudiantes perdieron el año.



A pesar de que este tipo de temas no sea una sorpresa, sí es una preocupación tanto para el colegio, como para los niños y los padres.



Según cifras de la Secretaría de Educación de Bogotá, durante el año 2022, la tasa de pérdida de curso en los colegios fue de un total de 9.7 por ciento, representando un incremento frente a los años que corresponden al 2018 y 2019.

El objetivo es recorrer los barrios de la ciudad en busca de los niños y adolescentes que no están estudiando, para motivarlos, así como a sus familias, para que empiecen clases en enero. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

¿Qué debe hacer si su hijo o hija perdió el año?

Entender la situación: en primer lugar, tanto usted como padre o madre debe comprender que el año en su totalidad no se perdió. Este aspecto interfiere directamente en que el menor se va a atrasar con respecto a sus compañeros.



Sin embargo, a partir de ahí, se puede determinar algunas de las causas por las que el menor está fallando, por lo que usted podrá entrar a evaluar algunos elementos claves, los cuales van desde la compresión y la búsqueda de resiliencia, tolerar la frustración y encontrar las soluciones necesarias.



No se detenga a regañar a su hijo o hija o a hacerle sentir menos que las demás personas: usted debe darse la oportunidad de escuchar la versión e indague sobre por qué perdió el año, cuáles fueron las debilidades que se presentaron durante el proceso académico.



Esto se hace con la finalidad de que, como padre, busque estrategias para mitigar y eliminar aquellas conductas que llevaron a ese momento incómodo.

Hable de manera positiva: no se quede en los negativismos, teniendo en cuenta que los traumas se podrían generar a partir de ahí y determinarían en cierto punto aspectos de pérdida confianza para con su hijo.

Rendimiento académico de los niños. Foto: iStock

Después de haber entendido y haber escuchado la versión de su hijo, busquen la manera de llegar a un acuerdo entre ustedes dos. Esto con el propósito de que el menor tenga la valentía de confiarle qué siente, qué está mal, qué le está sucediendo y sobre todo qué debe reforzar.



En algunos casos, cuando un niño o niña pierde el año, se puede prever desde antes. No obstante, ellos tienen miedo y frustraciones, por lo que dejan que pase el tiempo, para que luego lleguen las noticias desagradables.



A su vez, se sabe que la importancia de las notas y las calificaciones radica en el proceso de aprendizaje del menor.



Según el portal de Guía Infantil, "las respuestas sobre si los niños suspenden se deben a su falta de esfuerzo o a su propia capacidad. Por tanto, hemos de ir más allá de los simples números y cuantificaciones. Por ejemplo, puede pasar que el niño se esfuerce mucho y no saque los resultados deseados. Las notas, evaluaciones y resultados se deben interpretar con cierta relatividad."



Tenga en cuenta estas recomendaciones para afrontar las malas notas en el colegio

1. No grite a su hijo antes, durante ni después de que esté realizando alguna tarea.



2. Busque la manera de crear una comunicación asertiva, de esta forma usted comprenderá la frustración y otros elementos que ellos sienten.



3. Cree dinámicas para que el estudio o algunos hábitos de aprendizaje no sean momentos dramáticos. Tampoco le haga sentir mal ni inferior y, mucho menos, le compare con los demás compañeros.



4. Pregúntele al menor por qué razón considera que perdió el año y cuáles fueron las materias que más le costaron.



5. Encárguese de dar apoyo en los momentos difíciles para su hijo respecto a la vida escolar, pues en el fracaso académico peligran aspectos como la autoestima y la confianza de su hijo.



6. Desarrolle actividades motivantes frente a las actividades de enseñanza, de esta manera, su hijo empezará a reconocerlas como una necesidad para su vida y no como un castigo.





LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

