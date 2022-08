Esta semana, en el programa del Consultorio Jurídico, hablamos sobre la discriminación a personas con discapacidad y como denunciar y prevenir, con la ayuda de abogado experto de la Universidad Libre, cómo denunciar abandono y discriminación a personas con una discapacidad, cómo denunciar acoso laboral hacia una persona con una discapacidad, cómo denunciar a una institución o inmueble por no tener infraestructura para personas con una discapacidad y mucho más...



Legalmente ¿Por qué se considera discapacitada a una persona?

Es una definición que debemos ir superando en nuestro ordenamiento jurídico. La discapacidad es social, la sociedad es la que define una serie de barreras que atentan contra las diversidades humanas. Por tanto, la discapacidad debe ser tratada desde esta perspectiva, otorgando valor a la necesidad de pensar ajustes razonables y diseños universales para que todos podamos gozar de los derechos.



Ahora bien, el modelo social de la discapacidad reconoce que existen mecanismos jurídicos para caracterizar y delimitar las poblaciones que requieren de estos ajustes razonables y diseños universales.



En el caso colombiano, la resolución 113 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, reglamenta lo expuesto la ley estatutaria 1618 de 2013, relacionado con la necesidad de establecer un sistema de registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad y sus familias. A través de equipos multidisciplinarios de profesionales de la salud de las Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud –IPS– autorizadas por las Secretarías de Salud Departamentales o Distritales, se realiza un proceso de valoración en donde se elabora un perfil completo de la discapacidad, con base en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). Son ellas las encargadas de definir la discapacidad de una persona para poder crear las condiciones de participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.



¿Es posible denunciar el descuido y abandono hacia una persona con discapacidad?

Claro que sí, en cualquier caso, que por acción u omisión cause un daño a la dignidad humana de las personas con discapacidad por descuido o abandono puede ser denunciado.

¿Cómo se puede denunciar violencia sexual y física contra una persona con una discapacidad?

Las personas que conozcan un caso de violencia sexual y física contra una persona con discapacidad pueden realizarlo a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la Fiscalía General de la Nación - Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), la Policía y las Comisarías de familia. Deben exponer con claridad el caso y los datos de la víctima para que las autoridades competentes puedan intervenir y garantizar la protección a los derechos vulnerados.

¿Cómo denunciar a un cuidador que maltrata a una persona con discapacidad?

Las personas que conozcan un caso de maltrato contra una persona con discapacidad pueden realizarlo a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la Fiscalía General de la Nación - Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), la Policía y las Comisarías de familia. Deben exponer con claridad el caso y los datos de la víctima para que las autoridades competentes puedan intervenir y garantizar la protección a los derechos vulnerados.



¿Cómo puede denunciar por maltrato o discriminación una persona con una discapacidad mental?

Las personas con discapacidad mental están amparadas en Colombia por la Ley 1306 de 2009, puede denunciar o solicitar un apoyo para que su denuncia por maltrato o discriminación sea escuchada ante las entidades competentes en la materia que son: Fiscalía General de la Nación, Personería, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Contraloría, ICBF, Comisaría de Familia y la Policía Nacional.

¿Si no le dan trabajo o estudio a una persona con discapacidad es posible denunciar a la institución?

Son dos casos distintos, sobre el primero en relación al trabajo, es preciso mencionar que ninguna empresa esta obligada a contratar una persona con discapacidad, más, sin embargo, en Colombia existen beneficios tributarios muy importantes para las empresas que contraten personas con discapacidad.



Sobre el segundo, las instituciones de educación están obligadas a garantizar el acceso en condiciones de calidad a cualquier ciudadano que cumpla con las condiciones o prerrequisitos establecidos para desarrollar un proceso de formación en cualquiera de los ciclos ofrecidos y reglamentados por el Ministerio de Educación Nacional. Las instituciones de educación deben cumplir con lo emanado en el decreto 1421 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional, que los invita a diseñar estrategias para garantizar el ingreso de todas las personas con discapacidad, en condiciones de accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y equidad con los demás estudiantes y sin discriminación alguna.



Por recibir burlas o acoso laboral ¿Puede denunciar una persona con discapacidad? ¿El trabajo donde ingresa una persona con discapacidad debería crear un ambiente e infraestructura favorable?

Claro que sí, una persona con discapacidad puede denunciar casos de discriminación o acoso laboral. Según el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006, se define el Acoso Laboral como “toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo”.



Las personas con discapacidad pueden llevar este caso al comité de convivencia laboral de la empresa, la cual debe recepcionar su caso y establecer de forma concertada las medidas necesarias para superar el caso de acoso laboral. En caso tal que no exista concertación se puede llevar a las personerías, los inspectores de trabajo e inspectores de policía para determinar las medidas que el empleador debe tomar para evitar vulneración a sus derechos. Sobre los ambientes e infraestructura favorable las empresas están obligadas a realizar ajustes razonables que permitan desarrollar su trabajo en condiciones dignas.



¿Qué protección o ayuda tienen los niños y niñas con discapacidades? ¿Cómo denunciar el bullying a un niño o niña con discapacidades?

Ante cualquier situación de bullyng o acoso escolar que se conozca en las instituciones se debe activar el protocolo emanado en el decreto 1965 de 2013. Es fundamental poner en conocimiento a los padres o cuidadores, cuerpo docente y administrativo de la institución donde se presenta caso. Si la denuncia no es escuchada y no se toman medidas pertinentes pueden poner en conocimiento de las autoridades competentes para su actuación: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y comisarias de familia.

¿Cómo denunciar una institución o inmueble que no tenga infraestructura para una persona con discapacidad?

Como primera medida es fundamental reconocer que existe una variada y amplia normatividad sobre la materia, los ciudadanos que consideren que sus derechos son afectados por una disposición no accesible de infraestructura pública o privada pueden acudir a las autoridades administrativas para que a través de las responsabilidades establecidas en la legislación colombiana velen por garantizar los ajustes razonables necesarios para la accesibilidad de las personas con discapacidad.

