¿Qué le puede pasar penalmente a hombre que mató a ladrón en SITP?

Bogotá amaneció con la noticia de un homicidio en un bus del SITP en el que la víctima fue un atracador que en la noche del lunes abordó el bus para robar a los pasajeros, en la avenida Boyacá con las Américas.



Ahora, la pregunta es qué le puede pasar al pasajero que logró desarmar al ladrón, que portaba un arma blanca, y con esta misma lo mató y luego huyó del lugar de los hechos.

El comandante de Policía de Bogotá, general Óscar Gómez Heredia, invitó este martes al pasajero a que se presente ante las autoridades y cuente lo que sucedió, e indicó que testigos de los hechos contaron que quien murió era el que los había robado minutos antes.



Precisamente, por tratarse de una muerte violenta, en el caso de un homicidio, la Fiscalía debe abrir una investigación para aclarar las circunstancias y el contexto que llevaron al desenlace fatal.

Dentro de esa investigación se deberá escuchar a los testigos de los hechos, analizar si hay videos de cámaras de seguridad que permitan establecer de dónde provenía el presunto asaltante, así como lo ocurrido dentro del bus, entre otras pruebas, para poder configurar una hipótesis en el caso.



Luego de esas indagaciones, la Fiscalía debe determinar si lo ocurrido fue en defensa propia y legítima, con lo cual puede pedir que se archive la investigación en contra del ciudadano.



El ente investigador también podría llegar a la conclusión de que no fue legítima defensa, en cuyo caso debe decidir si imputa cargos al hombre. El caso ya está en manos de un fiscal de la seccional Bogotá.

Como parte de la investigación el hombre podría ser escuchado en interrogatorio al que asistiría acompañado de su abogado para dar su versión de los hechos.



En cualquiera de los dos escenarios. será un juez quien tome la decisión de archivar el caso, por petición de la Fiscalía.



De lo contrario el ente acusador podría proceder a una imputación de cargos, lo cual llevaría a un juicio en el que el acusado se enfrentaría a una condena o una absolución.



En caso de que se considere que fue legítima defensa al hombre no le quedaría ningún tipo de antecedente o anotación penal.



Por la forma en que se registraron los hechos ya no hay flagrancia por lo que una vez el hombre se presente a las autoridades o sea individualizado no sería capturado de inmediato, pues tendría que avanzar la investigación para establecer cómo se registró la muerte del supuesto asaltante.



Luego de la investigación la Fiscalía tendría que tomar decisiones y si decidiera imputar y conseguir su captura tendría que sustentar ante un juez esa petición de privación de la libertad.

