La Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial informó que este lunes 6 de diciembre de 2021 se ha presentado un incidente o falla masiva en los servicios de navegación a internet de toda la Rama Judicial.



Según la entidad, esta falla pudo ser "provocada por posible hurto de fibra del proveedor CenturyLink / Lumen, como prestador del servicio de conectividad de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura, causando afectación a la Rama Judicial".



Según explicó la Rama, este robo "ha sido localizado en el sur del país cerca de la ciudad de Cali, experimentándose en nuestra red como una interrupción temporal de los servicios informáticos hacia los usuarios finales al interior de las sedes judiciales, en

particular, del servicio de Internet".



Desde que se presentó el incidente, la Unidad de Informática requirió al proveedor "la pronta solución de este" y este, a su vez, respondió que se "está trabajando con su personal en la zona de manera acelerada para resolver esta situación, dando un tiempo de respuesta estimada de 3 horas para la solución y estabilización de los servicios".



"Lamentamos los inconvenientes que este hecho puedan haber generado y

reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para que se reestablezca

el servicio en las próximas horas", dijo la entidad.



Esta falla masiva no afecta la realización de audiencias programadas para este lunes dada que la plataforma institucional de los servicios de audiencias virtuales, videoconferencias y streaming no dependen de la conectividad de la Rama Judicial y porque se pueden hacer audiencias virtuales desde redes externas.



