Conozca cada cuánto se deben actualizar los datos del Sisbén si usted es beneficiario

Para muchas personas en Colombia, el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) trae consigo varias ayuda referentes a apoyo económico en diferentes aspectos de su vida cotidiana. Por ejemplo, subsidios de vivienda, de educación, de transporte, entre otros.



Por esta razón, si usted es beneficiario de esta entidad, no debe dejar pasar las debidas actualizaciones.



Es importante señalar que desde el año 2021 existe un modelo de Sisbén IV, allí se clasifican a las personas por medio de grupos, los cuales determinan a qué tipos de beneficios del estado pueden acceder las personas.



Los grupos son A, B, C y D. Según la página oficial del Sisbén IV, "el grupo A, conformado por la población con menor capacidad de generación de ingresos o población en pobreza extrema; el grupo B, compuesto por hogares pobres, pero con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A; el grupo C, constituido por población en riesgo de vulnerabilidad; y para finalizar el grupo D, este abarca los hogares que no están en situación de pobreza".



Entonces, con el propósito de establecer la focalización del gasto social, es importante que usted tenga la información actualizada. Lo anterior puede ayudarle cuando necesite valerse de los diferentes programas sociales del país.

Resuelva algunas preguntas frecuentes sobre el Sisbén y los programas sociales.

De esta manera debe actualizar sus datos en el Sisbén



Tenga en cuenta que para actualizar sus datos, usted debe estar inscrito en la plataforma. Allí los usuarios nuevos y antiguos tienen que actualizar o en algunos casos corregir la información personal.



Para ello es importante que tenga las siguientes condiciones.



- Debe incorporarse o haber sido excluido en la encuesta.



- Haberse cambiado de casa, ya sea dentro o fuera del municipio registrado inicialmente.



- No estar conforme, por tanto, tener irregularidades con la información diligenciada.



- Cambio de información en aspectos como "vivienda, hogar, personas, salud, atención a menores, educación, ocupación e ingresos".



Además, usted no debe olvidar que este tipo de trámites solo se puede gestionar a través de las oficinas del Sisbén registradas en el territorio al que usted hace parte.

Conozca cuál es la fecha límite para actualizar sus datos en el Sisbén

Juan Miguel Gallego, subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación - DNP, informó el pasado 4 de marzo de 2023, que el Gobierno Nacional extendió por un año el plazo para actualizar o corregir datos de la encuesta del Sisbén IV.



Para llevar a cabo este procedimiento, los ciudadanos deberán ir a las oficinas del Sisbén antes del mes de marzo de 2024 con el documento de identidad.

En Sisbén IV existen cuatro grupos que se denominan por letras.

Así puede solicitar la encuesta del Sisbén



Para estar registrado en la base de datos, usted debe solicitar la encuesta del Sisbén.



Además, este proceso solo podrá pedirlo si es la primera que le van a realizar una encuesta.



Teniendo en cuenta lo anterior, ingrese a www.sisben.gov.co.



Diligencie toda la información que allí le solicitan.



Luego de que usted haya completado los pasos, el sistema le asignará una visita a su lugar de residencia.



Asimismo, Gallego informó que las personas que ya cuentan con su encuesta de Sisbén IV no tienen que solicitarla de nuevo.







