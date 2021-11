Por supuesto retiro de bonificaciones, sindicato de UNP amenaza con paro

Con una advertencia de paro inminente, los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) advierten su rechazo a la posibilidad de que les quiten unas bonificaciones que han recibido por más de 10 años.



Según informaron integrantes de estos sindicatos, esa posibilidad de quitarles un pago sería, según ellos, por cuenta de un procedimiento que adelanta en estos momentos la Contraloría General de la República.



Giovanni Gallo, presidente nacional de Analtraseg, uno de los sindicatos de la UNP, dijo que las bonificaciones le representan a los escoltas unos 400.000 pesos mensuales que son importantes para su manutención.

Es un auxilio a la alimentación, las jornadas acá son extenuantes, de más de 14 horas. No aceptamos la quitada del bono porque ha sido una tradición. La Contraloría nos lo quiere quitar

"Es grave e inaudito que después de casi 13 años, los dos pagos dentro del salario, que es un bono de alimentación y uno de buen servicio, la Contraloría pretenda declararlos hallazgos fiscales, aunque ya constituyen salario porque se pagan desde hace mucho tiempo", expuso Gallo.



El líder sindical explicó que aún no se ha tomado la decisión de salir a paro, pero que sería la acción que tomarían si les llegan a quitar los bonos.



"Es un auxilio a la alimentación, las jornadas acá son extenuantes, de más de 14 horas. No aceptamos la quitada del bono porque ha sido una tradición. La Contraloría nos lo quiere quitar", reiteró el presidente de Analtraseg, que agrupa a los empleados de las empresas tercerizadas que la UNP contrata para cubrir las necesidades de escoltas.



Así mismo, dio una fecha crítica: "Si de aquí al martes nos dicen que van a a quitar los bonos, vamos a hacer un cese porque no podemos aceptar que se nos disminuya el salario. Si nosotros paramos, ellos responderán jurídica e internacionalmente por las vidas de todos los protegidos que están en alto grado de amenaza".



No obstante, no todos los sindicatos de la UNP (son unos 9 en total) estarían de acuerdo con el cese de actividades.



Yesid Barragán, presidente de la Asociación Sindical de Empleados de la Protección (Asep), otro de los sindicatos de la UNP que abarca a los empleados de planta de la entidad, manifestó: "Nosotros para salir a un paro debemos hacer una asamblea general y eso no lo hemos hecho; primero, no estamos preparados primero; y segundo, este no es un tema que sea del sentir de los empleados de planta de la UNP, pero sí apoyamos solidariamente a los compañeros trabajadores que vayan a ser desmejorados en sus temas laborales, salariales o prestacionales".



Finalmente, consultada por este tema, desde la Contraloría General explicaron que en el momento están adelantando un auditoría a la UNP pero que ese proceso sigue en marcha y que hasta ahora no hay ninguna decisión frente a este tema.

