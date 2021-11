'4.000 protegidos quedarían sin escolta si vamos a paro': sindicato de UNP

Desde la última semana, varios sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) han hablado de un posible cese de actividades en medio de una auditoría que adelanta la Contraloría General de la República a esta entidad.



De acuerdo con los trabajadores, la Contraloría declararía como hallazgos fiscales y les quitaría de su salario unos bonos que llevan recibiendo más de 10 años. El órgano de control, por su lado, ha dicho que la auditoría está en proceso y que no se ha tomado ninguna determinación.



(Lea también: Por supuesto retiro de bonificaciones, sindicato de UNP amenaza con paro)



Luis Fernando Moreno, presidente del sindicato Analtraseg regional Bogotá, explicó en entrevista los motivos que llevarían a más de 6.000 escoltas a salir a paro, y las consecuencias que esto tendría.

¿Cuál es el motivo por el que el sindicato Analtraseg está hablando de salir a paro?



Hace más de 12 años, cuando no existía la UNP sino que el Ministerio del Interior manejaba el programa de protección, hubo un acuerdo con el primer sindicato que apareció de una bonificación de alimentación y de buen servicio. Ahora, la Contraloría fue a hacer una investigación a la UNP y encontró unos hallazgos diciendo que los bonos no eran justificables porque tenían nombre de 'bonos' y no de 'bonificación'.



Hubo una reunión con la Contraloría y les explicamos la situación, ellos querían desmejorar el sueldo, nosotros cuidamos vidas y damos la vida por el protegido. Le dimos la explicación completa a la Contraloría y ellos dijeron que iban a hacer una investigación sobre el tema y que la otra semana daban respuesta.



Les dijimos que si la respuesta era negativa, nos íbamos a paro e iban a quedar 4.000 personas desprotegidas.



(Le recomendamos: Alerta por seguridad de ex-Farc: en una semana hubo tres ataques a esquemas)



¿La situación de los bonos afecta a todos los escoltas de la UNP o solo a quienes son contratados a través de empresas de seguridad externas?



A todos. En la conversación con la Contraloría estuvimos los tres sindicatos más grandes, entre los tres acogemos a 6.200 escoltas a nivel nacional de los 7.500 que hay en total.



Nos afectaría el sueldo a todos los escoltas del programa, nos afecta las liquidaciones, las primas, en general todo, sería una baja de nómina de casi 500.000 pesos mensuales.



La Contraloría ha dicho que la auditoría a la UNP está en procesos, no ha terminado, y que no se ha tomado ninguna determinación, ¿por qué hablan de paro si no hay decisiones?



Nosotros estamos advirtiendo a la Contraloría que si en los hallazgos de la auditoría nos afecta el salario, salimos a paro. Les dijimos “ustedes nos afectan el salario, nosotros paramos actividades”. Ellos quedaron de dar una respuesta la otra semana, ojalá sea positiva. Ellos dicen que porque se llaman 'bonos', si es así entonces se puede cambiar la palabra de bonos a 'bonificación', que legalmente está constituida.



(Le sugerimos leer: ¿Por qué la Corte se quedó con el caso Prada y no con el de Álvaro Uribe?)



¿Han hablado de sus reclamos como sindicato directamente con la UNP?



El director de la UNP nos está respaldando en la decisión, ellos tampoco están de acuerdo en que nos quiten la bonificación. Cuando conversamos con el director (Alfonso) Campo él dijo que respaldaba la decisión si salíamos a paro. Todos los afiliados están de acuerdo y pararían laborales si decidimos hacerlo.



¿Qué pasaría con los protegidos de salir a paro los escoltas?



El programa tiene 4.000 protegidos en total con unidades de escoltas y pararíamos todos. Esos escoltas protegen desde al Presidente de la República, ministros, congresistas, hasta defensores de derechos humanos que se quedarían sin escoltas.

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia

-Por corrupción con fondos de la paz acusan a sobrino de 'Iván Márquez'



-Caso Uribe: los argumentos de la Corte y los duros salvamentos de voto



-Patrullera Cortés ganó tutela en la que pedía cirugía de cambio de sexo