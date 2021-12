Por la temporada de fin de año aumentan las transacciones. El pago de la prima navideña es uno de los flujos de dinero más importantes de la época. Por ello, autoridades locales han implementado medidas en las zonas bancarias y comerciales previniendo robos y a los ciberdelincuentes.

A su vez, es importante que los usuarios implementen algunas medidas de protección para prevenir cualquier robo de dinero o de sus elementos personales. Le dejamos algunas recomendaciones para evitar cualquier percance en este fin de año.

Acompañamiento policial

Una de las opciones que ofrece la Policía es el acompañamiento a la hora de hacer transacciones o retiros importantes. Este es un servicio que ofrecen las entidades bancarias a nivel nacional cuando necesite retirar de cajeros automático o en oficinas. De esta manera podrá trasladar su dinero de forma segura.

Compras en línea

Debe estar precavido con los sitios web que son de tiendas falsas hechas por estafadores. Por eso, recurra a páginas web confiables que tengan mecanismos de pago que usted reconozca. En algunos casos una forma de reconocer una estafa es cuando una oferta resulta demasiado buena. Siempre que haga una compra por internet verifique el estado de su cuenta para que todo siga en orden.

Verificar el cajero

Cuando vaya a retirar dinero en un cajero automático, es importante revisar que no haya elementos extraños como bandas metálicas. Tampoco solicite ayuda de terceros para hacer la transacción. Expertos sugieren hacer el retiro de dinero acompañado.



Para las claves es importante que no utilice fechas de nacimiento o número de cédula.



Ahora bien, la compañía de seguridad Protevis también aconseja que evite socializar sus movimiento y actividades financieras en redes sociales. A su vez, es importante que tenga algunos elementos preventivos en su hogar como alarmas, rejas y, si es posible, cámaras.



En caso de que este diciembre vaya a pasar vacaciones fuera de su hogar, es importante tomar algunas medidas de protección. Provetis recomienda que no tenga ningún vidrio roto en su residencia. Tampoco dejar llaves con alguien fuera de su núcleo familiar. A su vez, no debe dejar objetos de valor a la vista.

