SIC recomienda al Gobierno ampliar exportaciones de cannabis medicinal

En momentos en que el Gobierno discute modificaciones a una de las normas más importantes sobre cannabis medicinal (Decreto 613 de 2017), un concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio le dice al Ejecutivo que debería considerar ampliar el portafolio permitido de exportaciones.

Hoy en el país solo están autorizados para exportar los derivados de la planta, pero no está permitida la exportación comercial de la materia prima: la flor seca de cannabis. En su momento, el Gobierno sustentó esta decisión diciendo que era más conveniente exportar productos con algún valor agregado, como derivados.



Aunque este año podría cerrar con envíos de ese tipo por 6 millones de dólares, según la industria, gran parte del mercado global de cannabis medicinal es de flor seca puesto que varios países tienen regulada la venta de esa presentación a los pacientes; y Colombia no está participando de esa parte del mercado.

La petición de autorizar la exportación de flor de cannabis la han hecho las empresas del sector desde antes, pero ahora la SIC, al dar un concepto sobre el proyecto de modificación del Decreto, también invita al gobierno a considerarlo.

Puntualmente, la Super dice que hay una ambigüedad en la restricción taxativa de exportar flor de cannabis. “No es del todo claro que el artículo mencione que se permitirá la exportación de ‘semillas para siembra, grano, componente vegetal, derivados de cannabis y productos obtenidos a partir de derivados de cannabis y de componente vegetal’, mientras que indica que ‘la exportación de cannabis al resto del mundo solo se aprobará para fines científicos’ ". Añade la SIC que no hay una restricción similar para la importación del cannabis.



La Superintendencia expresa que esa restricción se convierte en “una limitación geográfica del mercado de cannabis pues coarta la posibilidad de los productores nacionales de penetrar en el mercado internacional de cannabis, del cual se podrían ver ampliamente beneficiados. Además, tiene la potencialidad de incidir en las decisiones de producción óptima de cultivadores y productores de cannabis (...) esto podría traducirse en desincentivos a invertir e innovar en un mercado en auge como el de cannabis con fines medicinales, industriales u hortícolas”.

Igualmente, aunque se ha señalado que una motivación para no permitir la exportación de la flor sola, sino de sus derivados, es fomentar la industria farmacéutica nacional, “no es clara la evidencia que soporta esta decisión”.



En ese sentido, dijo la entidad que restringir la exportación es una alternativa que causa distorsiones en los mercados y que podría no servir para el supuesto objetivo que se espera.

Por eso, llamó la atención sobre la justificación de medidas “que puedan resultar nocivas para la libre competencia económica y para el adecuado funcionamiento de los mercados, tales como la creación de una barrera geográfica a la exportación de semillas para siembra, grano, componente vegetal, cannabis psicoactivo y no psicoactivo para fines medicinales y sus derivados, así como el cannabis no psicoactivo y sus derivados para fines industriales u hortícolas,

Por otro lado, el concepto de la SIC también critica una medida que, en su momento, fue anunciada por el Ministerio de Justicia como muy positiva. En el proyecto del nuevo Decreto 613 se establece que el 10 por ciento de la producción de grandes empresas debe ser adquirida de pequeños y medianos cultivadores.



No obstante, para la SIC esa disposición debe eliminarse hasta tanto no se defina claramente quiénes serán esos pequeños y medianos cultivadores. Además, dijeron que de todas formas “los mecanismos de protección a pequeños y medianos productores, comercializadores y cultivadores deberían ser de carácter transitorio y no implicar obligatoriedad de compra o venta en el mercado de cannabis y sus derivados, ni ningún otro tipo de coerción sobre las dinámicas de oferta y demanda”.

La decisión, en cualquier caso, es del Gobierno, que recibió este concepto y uno del Departamento Administrativo de Función Pública la semana pasada. Ahora no solo tiene a la industria del cannabis pidiéndole que permita la exportación de flor seca, sino un concepto de la SIC que dice que no hacerlo iría contra la libre competencia.



Una vez se subsanen las observaciones y sugerencias hechas por ambas entidades, se volverá a pasar el proyecto de decreto a la SIC y a Función Pública, y luego de eso, solo faltaría que los ministerios relativos al rema y el presidente Iván Duque lo firmen.

