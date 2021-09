¿Si vivo en arriendo puedo ser codeudor?

¿Un amigo o familiar le está pidiendo ser codeudor para un contrato de arrendamiento o para un préstamo? ¿Sabe cuáles son los requisitos para ello y las implicaciones?



Si se trata de un préstamo, el codeudor aceptar ser responsable de su pago en el caso de que el deudor no cumpla con sus deberes.



Lo anterior, sin ninguna excusa, dado que ser codeudor es como si le hubieran hecho el préstamo a usted.



Lo mismo sucede para casos de contratos de arrendamientos. Si usted acepta ser codeudor de una persona y esa persona no paga, le pueden cobrar a usted la deuda.



Para ser codeudor se necesita vivir en Colombia, ser mayor de edad y no estar reportado en ninguna central de riesgo financiero.



Además, se necesita tener ingresos mensuales y que se puedan demostrar. Algunas inmobiliarias además exigen que dichos ingresos sean superiores al monto del arriendo acordado y también exigen que la persona tenga finca raíz.

