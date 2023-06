Es época de vacaciones y a estas alturas muchos colombianos también ya tienen decidido viajar con sus familias a los diferentes destinos turísticos del país.

Salir a la carretera implica un mayor cuidado en la conducción, a diferencia de manejar en la ciudad, dónde ya se conocen las rutas, los huecos y otros riesgos. En los viajes largos se anda a mayor velocidad, surgen imprevistos de último momento y se cometen errores que se pueden evitar.

A continuación le contamos cuáles son los más frecuentes y algunas recomendaciones para evitarlos:

1.- No hacer el mantenimiento

Si usted es de los que cumple cabalmente con el mantenimiento preventivo y las revisiones de su carro de acuerdo con lo que establecen las marcas cada cierto kilometraje, no hay problema, pero no está demás echar un vistazo a los niveles de fluidos (aceite de motor, líquido de frenos, refrigerante), estado de las llantas, batería, luces, dirección y frenos.

El mantenimiento preventivo debe hacerse con varios días de antelación al viaje, nunca el día anterior o el día de la salida. Algo puede quedar mal ajustado en el taller, la falla se presentará en la carretera y el viaje puede ser más corto y tener que regresar en grúa.

2.- No ‘empacar’ bien su carro

Evite poner maletas u otros objetos sobre la ‘palomera’ que obstruyan la vista por el vidrio trasero. Esto le ayudará a tener un mejor control del tráfico que rueda detrás de usted, e incluso hacer alguna maniobra para evitar un choque por alcance. En una frenada fuerte los objetos sueltos son proyectiles que pueden causar lesiones a los ocupantes. Cuando abra el baúl o el maletero lo primero que debe estar a mano es el extintor de incendios y el equipo de carretera.



3.- No respetar la distancia de seguridad

Este es uno de los errores más frecuentes en las carretas colombianas y que da lugar a choques, a veces múltiples, por alcance. Hay que mantener la distancia entre los vehículos. Según el artículo 108 del Código Nacional de Tránsito, para velocidades de hasta 30 km/h, 10 metros. Entre 30 y 60 km/h, 20 metros. Entre sesenta 60 y 80 km/h, 25 metros. Tenga en cuenta que hay un recorrido de reacción y otro cuando se aplica el freno; y que las distancias deben aumentar cuando se conduce con piso mojado o con lluvia. En todo caso, si un ‘vivo’ se mete en su espacio, no se amargue, usted va de paseo.

4.- No saber usar los carriles

Este es un problema recurrente en las carreteras colombianas y una conducta en la que incurren conductores de transporte público de carga y pasajeros, y claro, también los carros particulares, que además incide en las largas colas en las carreteras. El punto es que en cualquier caso el tráfico pesado debe ir por el carril derecho, mientras que el carril izquierdo solo debe usarse para adelantar.



5.- No respetar los límites de velocidad y señales

La velocidad máxima permitida en la mayoría de carreteras colombianas es de 90 km/h, salvo algunas pocas excepciones en algunas regiones del país. Sin embargo, tenga en cuenta que esas velocidades no son constantes, tenga en cuenta la señalización en cada tramo, tanto la vertical, como la horizontal, si, la que está pintada sobre el asfalto, recuerde que hay en las carreteras tránsito de peatones, fauna silvestre, y en cualquier caso, cuando se acerque a sitios poblados debe ir máximo a 30 km/h.



6.- Incorporación o salida de la carretera

Incorporarse o salir de una carretera es una maniobra sencilla, aunque lo cierto es que muchos conductores cometen el error de realizarla de forma brusca sin advertir el peligro de una colisión. Para hacerlo de forma correcta, evalúe la trayectoria y velocidad de los vehículos, observe por el espejo retrovisor pues son ellos los que tienen la prioridad de paso. ¡Ojo! Poner la luz intermitente en este tipo de maniobra no da ninguna prioridad, aunque es recomendable hacerlo, es probable que dé con una dama o un caballero que le ceda el paso.



7.- Conducir al límite de la reserva

Esta es una costumbre de algunos conductores, no es un mito, dejar llegar la gasolina hasta que aparece el testigo de reserva en el tablero puede provocar daños en el motor y en el sistema de inyección, pues el mayor esfuerzo de la bomba de combustible succionara los sedimentos que hay en el fondo del depósito. No espere hasta el final, intente llenarlo antes de llegar a este punto.



8.- Conducir cansado

Muchas personas desconocen el cansancio que genera la conducción, aún más si se hace después de un largo día de trabajo. Antes del viaje procure dormir entre 7 y 8 horas diarias, evite conducir de noche. Un micro sueño lo puede sorprender en cualquier momento y resultar fatal. En cualquier caso, si viaja de día o de noche, haga paradas para estirar las piernas y relajar los ojos.