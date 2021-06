¿Cómo resolver un conflicto de convivencia con un vecino?

Si la convivencia con su vecino no es la mejor y esto ha ocasionado peleas o discusiones, lo primero que debe hacer es conciliar y llegar a un consenso.



Identifique cuál es el problema y comuníquele que no está de acuerdo con sus acciones. Si esta alternativa no funciona, y la situación empeora, acuda a las autoridades.

Si se trata de una emergencia llame a la línea 123 de la Policía y exponga brevemente la situación. También de instrucciones sobre su dirección para que las autoridades logren localizar rápidamente su vivienda.



Al llegar al sitio, la policía verificará la situación e identificará si existe una conducta que acarree un comparendo. Posteriormente, abordará a la persona en el lugar de los hechos, y le informará si cometió una infracción.



En caso de que la situación no requiera una solución urgente puede acudir a un cuadrante o CAI y pedir asesoría para llegar solucionar el conflicto.



Otra alternativa es pedir asesoramiento a la Defensoría del Pueblo o conciliar ante centro de convivencia, o una Casa de Justicia.



