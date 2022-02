La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer las preguntas mas comunes de los colombianos frente a la obligación de ser jurado de votación.



Allí se aclaran los procesos para elegir a los jurados, sus obligaciones y las consecuencias de no atender ese llamado.

A continuación la información suministrada por la Registraduría con las principales dudas de los colombianos.



¿Quién es un jurado de votación?

Los jurados de votación son los ciudadanos que en representación

de la sociedad civil atienden a los sufragantes el día de las elecciones.



¿Cómo se eligen los jurados de votación?

La Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con un software

que permite realizar un sorteo electrónico de los jurados. Esta herramienta se nutre con las listas de ciudadanos que remiten las empresas públicas y privadas, las instituciones educativas y los partidos y movimientos políticos. El sorteo se realiza en forma aleatoria para garantizar la heterogeneidad de la filiación política y así

brindarle transparencia al proceso electoral.



¿Ya se encuentran publicadas las listas de los jurados que

resultaron elegidos?



Si. La Registraduría publicó en su página www.registraduria.gov.co la lista de los ciudadanos que prestarán su servicio este 30 de septiembre. Adicionalmente, la lista puede ser consultada en sitios públicos y en las entidades públicas o privadas que suministraron listados de ciudadanos para ser incluidos en el sorteo.

¿Si el jurado de votación no recibe notificación queda exonerado

de prestar el servicio?



No. El artículo 105 del Código Electoral dice que "El cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación y la notificación de tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva". En consecuencia, el no recibir comunicación no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación y por lo tanto es importante que todos los ciudadanos verifiquen en los listados que se fijan en lugares públicos si fueron seleccionados para este servicio.



¿Si fui designado como jurado de votación pero no me notificaron

sobre la capacitación que debo hacer?



El ciudadano debe dirigirse a la sede de la Registraduría más cercana a verificar los horarios y los lugares donde puede asistir a las capacitaciones, que son de carácter obligatorio.



¿Cuáles son las sanciones para las personas designadas como

jurados que no presten este servicio?



Las personas notificadas y que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos, y si no lo son, a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, $5.667.000.



¿Si me asignaron un puesto de votación lejano a mi residencia

puedo pedir el cambio?

No. La designación de los jurados se realiza mediante un sorteo aleatorio, el

cual se hace por medio de un software alimentado con las listas de empleados

públicos y privados menores de 60 años, enviadas por los jefes de recursos

humanos de diversas empresas, los miembros de instituciones educativas y los

listados que envían los partidos y movimientos políticos. Efectivamente, en

algunos casos el lugar donde se prestará el servicio puede quedar retirado de su

lugar de residencia, teniendo en cuenta que hay puesto de votación ubicados en

zonas no residenciales.

¿Si trabajo en un municipio distinto al de mi residencia y mi

empresa reporta la dirección de la compañía, puedo excusarme de prestar el

servicio de jurado?

No. Las bases de datos que se utilizan para el sorteo de los

jurados de votación se elaboran con la información que reportan los empleadores.

Si su empleador informó la dirección donde usted labora, se entiende que usted

está en capacidad de trasladarse a dicha zona a prestar el servicio de jurado,

ya que diariamente se traslada a dicho municipio a atender sus obligaciones

laborales.



¿Si estoy viviendo fuera del país y resulté elegido como jurado

de votación que debo hacer?

El ciudadano deberá acercarse al consulado de Colombia más

cercano y solicitar que se le expida una certificación de residencia. Luego

deberá enviar una comunicación a la Registraduría, anexando la certificación del

consulado, para ser exonerado del servicio.



¿Quiénes pueden excusarse de prestar el servicio de jurados de

votación?

Según el artículo 108 del Código Electoral, las causales de exoneración son las

siguientes:



· Grave enfermedad del jurado o su conyugue, padre, madre o hijo.



· Muerte del jurado o de su conyugue, padre, madre o hijo ocurrida

el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores de la elección.



· Ser menor de 18 años.



· Haberse inscrito y votar en un municipio diferente



¿Cómo se presenta la excusa para ser exonerado de prestar el

servicio de jurado de votación?



El ciudadano debe acercarse a la sede de la Registraduría más cercana y presentar una solicitud de exoneración. Debe anexar las pruebas que exige el Código Electoral en el artículo 108, así: La enfermedad sólo podrá acreditarse con la presentación del

certificado médico, expedido bajo la gravedad del juramento; la muerte del familiar, con el certificado de defunción; la edad, con la presentación del documento de identidad; la no residencia, con la certificación de vecindad expedida por el alcalde o autoridad competente del lugar donde se reside y la inscripción y voto, con el respectivo certificado de votación.



