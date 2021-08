¿Hasta qué edad se pagan los alimentos en Colombia?

¿Qué pasa cuando un hijo cumple la mayoría de edad en relación con la cuota de alimentos? La ley y la jurisprudencia colombiana dicen que estos se deben hasta cuando el hijo cumpla la mayoría de edad, a menos que siga estudiando, tenga una discapacidad física o mental o tenga un impedimento para vivir de su trabajo.



De acuerdo con el artículo 411 del código civil, tienen derecho a una cuota o pensión alimentaria el cónyuge o compañero(a) permanente, los descendientes, los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos, los hermanos, entre otros.



Existe una cuota por alimentos para menores de edad que puede ser fijada mediante común acuerdo entre los padres o por fallo judicial.



Dicha cuota por regla general se entrega hasta que el hijo cumpla la mayoría de edad, pero si este está estudiando o tiene alguna discapacidad que le impide obtener su sustento por sí mismo, la obligación persiste hasta que se supere dicha situación.



En todo caso, se entiende que la prestación alimentaria no está vinculada inexorablemente a la edad de la persona.



Según un concepto del ICBF, "debe dejarse claro que este hilo conductor no se pierde cuando el niño, niña o adolescente que ha demandado alimentos llega a la mayor edad, pues si se encuentra estudiando y acredita que ello le impide atender su propia subsistencia, el derecho le protege esa expectativa y, a manera de ficción, extiende esta condición incluso hasta los veinticinco (25) años".



"Lo que sí existe y es evidente es una diferencia entre la prevalencia propia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los de los mayores de dieciocho (18) años, quienes, pese a gozar de la protección estatal, no pueden rotular sus derechos como "de interés superior y prevalente", dijo dicha entidad.



"Una vez alcanzada la mayoría de edad, la obligación alimentaria continúa siendo una de carácter civil, plenamente respaldada por el derecho y que ata al acreedor no sólo con el deudor mediante un vínculo personal, sino con el patrimonio de éste por medio del vínculo patrimonial. Es una obligación perfecta y por lo tanto se podrá quedar incurso en inasistencia alimentaria al no cumplir con la cuota asignada por el Juez", agregó.

